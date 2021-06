Lance Stroll avait l’impression que «l’arrière lâche prise» à Bakou

Lance Stroll est toujours à la recherche de réponses après sa chute à grande vitesse dans la ligne droite principale lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Ni Stroll ni son coéquipier d’Aston Martin Sebastian Vettel n’ont fait la Q3 à Bakou, Stroll a donc décidé de démarrer avec le pneu dur C3 et d’aller longtemps dans l’espoir d’une voiture de sécurité.

Cette Safety Car est bien arrivée, mais pas de la manière espérée par Aston Martin.

Au tour 30, les caméras sont passées à la scène de Stroll s’écrasant contre le mur dans la ligne droite de départ/arrivée, avec des rediffusions à bord suggérant que le pneu arrière gauche avait échoué sur l’AMR21 de Stroll. Heureusement, le Canadien est sorti indemne des lieux.

Plus tard dans la course, le leader Max Verstappen a subi un incident presque identique, le mur des stands Red Bull croyant qu’il s’agissait d’une crevaison du pneu arrière gauche, l’échec exact qui avait mis fin à la course de Stroll à leur avis.

Stroll n’est pas encore certain de ce qui a causé son accident, mais a déclaré qu’il avait l’impression que “l’arrière vient de lâcher prise”.

“Je ne sais pas, nous l’examinons toujours, j’avais l’impression que l’arrière venait de lâcher prise”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Je ne sais pas s’il s’agit d’une crevaison, d’une suspension ou de débris, nous sommes toujours à l’étude.

« C’est dommage, ça s’annonçait plutôt bien, nous dépassions le peloton. Je pense que nous avions un bon potentiel pour quelque chose de grand aujourd’hui.

Dans une interview pour le site d’Aston Martin, il a ajouté : « Je suis frustré de ne pas finir la course, mais ça va.

« Nous étions sur la bonne voie pour marquer de bons points en courant beaucoup plus longtemps avant les arrêts aux stands et en surcoupant beaucoup de voitures. Cela a prouvé que c’était le bon choix pour partir en pneus durs car nous avions un bon rythme tout au long du premier relais et la course approchait.

« Cela a été un week-end difficile pour moi, mais il y a des points positifs à prendre, en particulier notre rythme de course et, bien sûr, le podium pour Sebastian. Un grand bravo à toute l’équipe.”

Alors que le Grand Prix d’Azerbaïdjan n’a rien fait pour Stroll, il y a eu des célébrations folles alors que Vettel a terminé P2 pour l’équipe – la première visite d’Aston Martin sur le podium.

À une étape en tête de la course où Hamilton, Verstappen et Perez s’étaient arrêtés, Vettel a fait de grands progrès après avoir commencé P11 et au moment de l’accident de Verstappen a ensuite été promu sur les places du podium.

Au redémarrage de la course avec deux tours à faire, Hamilton a accidentellement touché un interrupteur de frein qui les a effectivement coupés, provoquant la sortie du pilote Mercedes au virage 1 et la remise de P2 à Vettel.

Vettel a été élu pilote du jour et se hisse désormais à la 9e place du championnat des pilotes avec 28 points, tandis que Stroll en a neuf à son actif.

