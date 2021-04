Lance Stroll change de style pour éliminer les erreurs

Lance Stroll change d’approche en 2021 alors qu’il cherche à éviter les erreurs de l’année dernière et à tirer le meilleur parti de sa performance.

Stroll a connu un début d’année 2020 très positif avec Racing Point, terminant au classement des points dans sept des huit premières courses de la campagne, mais la seconde moitié de la saison ne s’est pas aussi bien déroulée pour lui.

Il a subi une grave chute au Grand Prix de Toscane en septembre, et à partir de ce moment-là, il n’a marqué des points qu’à trois reprises, bien que l’avant-dernière course de la saison ait été l’une des meilleures de sa carrière jusqu’à présent, terminant troisième du Sakhir. Grand Prix.

Maintenant dans sa troisième année avec l’équipe, bien que sous le nouveau nom d’Aston Martin, Stroll cherche des moyens de mettre les erreurs derrière lui avec un changement d’approche.

« Je grandis en tant que pilote chaque année, acquérant de plus en plus d’expérience », a déclaré Stroll, selon GPFans.

«J’ai appris quelques leçons l’année dernière et je vais, à certains égards, changer un peu mon approche cette année pour éviter certaines de ces erreurs que j’ai commises l’année dernière.

«C’est le parcours d’être un pilote de Formule 1.»

Mettez la main sur la marchandise Lance Stroll via la boutique officielle de Formule 1

Stroll s’est qualifié P10 pour la course d’ouverture de la saison à Bahreïn et avec un tour à faire, il était assis en P9, mais un dépassement dans le virage 1 par Yuki Tsunoda a permis au Canadien de terminer là où il avait commencé une fois qu’il a vu le drapeau à damier.

Selon Otmar Szafnauer, cette performance n’était pas à désapprouver, en particulier par rapport à la performance de son coéquipier Sebastian Vettel, et en tenant également compte du fait qu’Aston Martin a perdu environ une seconde par tour face à ses rivaux à rake élevé.

Interrogé sur plus de détails sur son changement d’approche, Stroll a ajouté: «Juste de petites choses en ce qui concerne les courses, comme les longs trajets et les qualifications, tirer le meilleur parti de la voiture, ce que je veux de l’équilibre de la voiture , certains changements que je dois apporter aux réglages pour obtenir ce que je veux et tirer le meilleur parti de la voiture.

«Maintenant que j’ai quelques années avec cette équipe, je pense avoir une meilleure idée des domaines sur lesquels je dois me concentrer pour tirer le meilleur parti de ma performance.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!