Otmar Szafnauer a applaudi la performance de Lance Stroll au Qatar, affirmant qu’il était « la star » de la course d’Aston Martin.

Ce fut un excellent dimanche pour le Canadien, qui a régulièrement gravi les échelons après avoir débuté en P12 et finalement franchi la ligne en P6 juste devant la paire Ferrari.

Il s’agit de la position finale la plus élevée que l’équipe britannique ait enregistrée depuis Sebastian vettel a pris la 5e place lors du Grand Prix de Belgique massivement raccourci en août.

L’Allemand n’a pas mal fait non plus lors de la dernière course, revenant à la 10e place après avoir perdu l’ordre au départ, mais Szafnauer a tenu à rendre hommage à Stroll en particulier.

« C’était une course complexe d’un point de vue technique, et je veux rendre hommage à deux pilotes brillants », a-t-il déclaré.

« En particulier par Lance, qui a superbement géré l’usure des pneus et la pression des Ferrari pour terminer sixième sous des courses intenses tout au long des 57 tours. Il était la star de notre course.

« Notre groupe de pneus et notre équipe stratégique se sont combinés pour faire un travail fantastique tout au long, à la fois ici au Qatar et au contrôle de mission à l’usine, et c’est un sentiment formidable pour nous tous d’enregistrer notre premier doublé depuis le Paul Ricard en juin. «

Un énorme effort de l’équipe au Qatar ! P12 -> P6 Prendre un grand élan à Saudi@AstonMartinF1 – Lance Stroll (@lance_stroll) 22 novembre 2021

Stroll et Vettel n’ont souvent pas eu les meilleures machines à leur disposition cette année avec le Aston Martin étant généralement la plus lente des voitures de milieu de terrain, seulement plus rapide que les trois marqueurs arrière d’Alfa Romeo, Williams et Haas.

Le fils du propriétaire de l’équipe était cependant satisfait du rythme et des sensations de la voiture au Qatar.

« La voiture était vraiment bonne », a déclaré Stroll.

« Nous avons pris un bon départ, nous avons dépassé Tsunoda dans le premier relais, puis nous avons commencé à rattraper le groupe devant – Ocon, Sainz – et nous avons battu Sainz pour la sixième place.

« Nous avions vraiment un rythme soutenu, j’étais vraiment capable d’attaquer à chaque tour, la voiture se sentait bien. »

Alors qu’AlphaTauri n’a marqué aucun point, Stroll and co a réduit l’écart devant eux avec la sixième place du classement, mais il doute qu’ils puissent gagner une place avant la fin de l’année.

« C’est un grand jour pour l’équipe, mais je ne pense pas que cela change vraiment notre position au championnat des constructeurs, nous sommes encore assez loin des équipes devant nous », a-t-il ajouté.

« Mais c’était juste une journée positive et la voiture fonctionnait bien. Tellement content de ça… »