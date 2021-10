Lance Stroll s’améliore, mais pas assez rapidement pour se débarrasser de l’étiquette de chauffeur payant

Il y a un peu moins d’un an, nous avons publié un article examinant si la saison 2020 de Lance Stroll avait prouvé qu’il était plus qu’un simple chauffeur payant.

Alors qu’il a remporté sa première pole position et est monté sur le podium cette année-là, nous avons conclu que, pour qu’il se débarrasse bel et bien de cette étiquette, il devrait prendre le dessus, ou au moins égaler, Sebastian vettel cette saison.

Gagner une bataille intra-équipe avec un quadruple champion du monde ferait du bien à sa réputation, et il avait une énorme opportunité de le faire. Après tout, l’Allemand rejoignait Aston Martin en mauvaise forme et devrait s’adapter à une voiture très différente de celles qu’il avait conduites pendant sa carrière en F1.

Alors, avec seulement cinq tours à jouer, le Canadien a-t-il saisi cette opportunité?

À première vue, pas vraiment. Il traîne dans des domaines assez importants tels que les points marqués et les qualifications en tête-à-tête, étant 10 derrière dans le premier et perdant 10-7 dans le second.

De plus, les chiffres favoriseraient beaucoup plus Vettel s’il ne s’était pas vu retirer sa deuxième place au Grand Prix de Hongrie en raison d’un problème avec les mesures de carburant après la course. Plus précisément, si ce résultat avait été maintenu, il aurait 28 points d’avance sur Stroll, ce qui, étant donné qu’ils sont dans une voiture de milieu de terrain inférieur, est une grande marge.

Nous devons également considérer que l’Allemand n’était pas loin de son meilleur niveau lors des quatre premières courses car, comme à peu près tous les pilotes qui ont rejoint une nouvelle équipe pour cette saison, il a eu du mal à maîtriser sa nouvelle machine.

Ce n’est vraiment que pendant cette période que Stroll était clairement le plus fort des deux pilotes Aston Martin, battant Vettel samedi et dimanche dans trois de ces quatre premières manches. À partir du cinquième – le Grand Prix de Monaco –, l’aîné des deux est en tête à la fois des qualifications et du jour de course.

Bien que Stroll soit sur le point de ne pas briser sa séquence de défaites au sein de l’équipe depuis qu’il a rejoint la grille en 2017, de nombreux points positifs peuvent être trouvés si vous approfondissez les résultats.

Il a franchi la ligne d’arrivée devant Vettel dans neuf des 14 courses terminées, a passé plus de temps dans le top 10 et a marqué des points dans trois autres courses.

C’est en grande partie grâce à ce qui a été une reprise impressionnante depuis son point bas de la saison en Hongrie, où il s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour la manche suivante après avoir éliminé plusieurs voitures au départ.

Ladite manche, à Spa, était une annulation sans aucune course réelle en raison des fortes pluies, mais à partir du Grand Prix des Pays-Bas, il a de nouveau regardé plus qu’un match pour Vettel.

De Zandvoort à Austin, le Canadien a surpassé son coéquipier dans trois des cinq manches et l’a battu le jour de la course dans toutes les courses sauf le Grand Prix des États-Unis, en grande partie à cause d’un incident au premier tour avec Nicholas Latifi.

La saison dans son ensemble a sans aucun doute été un grand pas dans la bonne direction, surtout si l’on compare la façon dont Stroll s’est comparé à Vettel à ce qu’il a fait contre Felipe Massa et Sergio Perez dans ses années précédentes sur la grille.

En fait, compte tenu de la machine dans laquelle il a été, cela a probablement été sa meilleure saison de F1 à ce jour en termes de pilotage seul, mais cela lui a-t-il été suffisant pour se débarrasser bel et bien de son étiquette de pilote payant ? Malheureusement pour lui, probablement pas.

Que ce soit juste ou non, la dure vérité est que lorsque votre père possède l’équipe pour laquelle vous conduisez, vous devrez toujours faire plus que la plupart des pilotes pour prouver au monde que vous avez votre place grâce au mérite.

Dans le cas de Stroll, cela signifierait surpasser confortablement un pilote qui, selon beaucoup, a largement dépassé son apogée, et surtout étant donné qu’il est avec leur équipe depuis beaucoup plus longtemps. Rien de moins n’est tout simplement pas suffisant pour faire taire les nombreuses critiques.

C’est particulièrement le cas étant donné les performances des autres pilotes sur la grille de sa tranche d’âge cette année.

Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc et George Russell ont souvent été extrêmement impressionnants, et ils rendent les performances de Stroll plutôt peu spectaculaires en comparaison, malgré le fait que le Néerlandais est le seul à avoir plus d’expérience en F1 que lui.

Il ne fait aucun doute que l’homme Aston Martin s’est amélioré cette année, mais cela n’a tout simplement pas été un grand pas en avant pour qu’il se débarrasse de l’étiquette qui l’a porté pendant toute sa carrière en F1.

Étant donné que la carrière se dirige maintenant vers sa sixième saison, il commence à sembler peu probable qu’il le fasse jamais.