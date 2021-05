Lance Stroll veut voir Colton Herta en Formule 1

Lance Stroll veut voir le pilote IndyCar Colton Herta en Formule 1 et pense que l’Américain pourrait bien faire.

Après une démonstration dominante dans les rues de Saint-Pétersbourg, où il a remporté une victoire lumière au drapeau et mené un record de 97 sur 100 tours, de plus en plus de gens demandent à Herta de tenter sa chance en F1.

Mario Andretti a déclaré qu’il y avait «quelque chose qui ne va pas» si Nikita Mazepin a une super-licence pour concourir en F1 et Herta ne peut pas en obtenir une, tandis que le pilote lui-même a parlé de la perspective de rejoindre la grille, disant qu’il serait prêt à conduire pour Haas, mais seulement si Ferrari a soutenu le mouvement.

Aston Martin Stroll a maintenant ajouté son nom à la liste de ceux qui veulent le voir dans le sport, le choisissant comme le jeune pilote qu’il aimerait le plus voir se voir attribuer un siège.

«Il y a tellement de pilotes talentueux, mais la Formule 1 ne compte que 20 sièges», a déclaré le Canadien via formulapassion.it.

«C’est une question de timing, d’être au bon endroit au bon moment.

«On ne peut pas dire que les 20 meilleurs pilotes sont en Formule 1 parce qu’il y a tellement de gars qui sont tout aussi rapides et talentueux mais qui n’ont pas réussi pour une raison quelconque. Cela a toujours été le sport automobile.

«Si je dois nommer un gars, je dis Colton Herta, je pense que c’est quelqu’un qui pourrait bien faire ici.»

Cette saison, Stroll conduit aux côtés de quelqu’un à l’autre bout de sa carrière de pilote, avec Sebastian Vettel, 33 ans.

Deux courses dans leur temps en tant que coéquipiers, il aime travailler avec l’Allemand, sentant qu’il peut apprendre beaucoup et qu’ils s’entendent bien.

“Seb est quatre fois champion, il est très talentueux”, a ajouté Stroll.

«C’est amusant et agréable de travailler avec lui. Avec un nouveau coéquipier, c’est toujours intéressant de voir comment il travaille.

«A part ça, c’est aussi un gars cool.»

Beaucoup s’attendaient à ce que Vettel l’emporte confortablement sur Stroll, mais cela a été l’inverse jusqu’à présent, le joueur de 22 ans ayant terminé en tête des qualifications et de la course à Bahreïn et à Imola.

