Lance un nouvel ordinateur pour 264 €, avec processeur Ryzen 3 et SSD grâce à une offre d’Amazon | La technologie

Si vous avez besoin d’un nouveau PC de manière plus ou moins urgente, il existe un modèle étonnamment bon marché sur Amazon, de HP et avec Ryzen 3 comme processeur.

Maintenant que le début de l’année scolaire et professionnelle approche, de nombreuses personnes se demandent s’ils ont besoin ou non d’une nouvelle équipe pour travailler, étudier ou effectuer des tâches. Un ordinateur, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau, le premier étant l’option préférée en raison de la polyvalence qu’ils offrent, bien que les ordinateurs classiques soient un peu moins chers.

Si vous êtes limité par le budget ou que vous cherchez simplement un PC basique pas cher mais avec plus qu’assez de fonctionnalités pour utiliser Internet, des applications comme Office ou Zoom, il existe une offre sur Amazon qui vous intéresse sûrement. C’est celui qui sort le HP Slim à seulement 264 euros.

Si vous avez besoin d’un ordinateur de base pour des tâches comme la bureautique et le télétravail, ce modèle dispose d’un stockage SSD et d’un processeur AMD Ryzen 3.

C’est un prix plus que compétitif, d’autant plus que avec un processeur AMD Ryzen 3 -l’équivalent de l’i3 d’Intel- la fluidité est plus que garantie. Non seulement cela, mais il dispose également d’un stockage SSD et de 8 Go de RAM.

Il s’agit de spécifications techniques qui, jusqu’à récemment, seraient impensables dans un ordinateur de moins de 300 euros, et qui le sont actuellement encore pour le les ordinateurs portables, qui avec Ryzen 3 augmentent leur prix à un minimum de 400 euros.

Vous ne pouvez mettre qu’un inconvénient important, c’est qu’il n’a pas Windows 10 en tant que système d’exploitation préinstallé, bien qu’avec une clé USB ou un DVD, vous puissiez installer vous-même le système d’exploitation Microsoft en seulement une demi-heure, comme expliqué ici.

Une fois cet obstacle surmonté, vous auriez un ordinateur décent pour travailler à la maison ou faire vos devoirs, même s’il serait également nécessaire d’avoir des périphériques tels qu’une souris, un clavier ou un moniteur, bien sûr.

De plus, comme c’est généralement le cas pour les achats sur Amazon dépassant 29 euros, la livraison est totalement gratuite vers n’importe quelle partie de l’Espagne continentale, que vous ayez ou non Amazon Prime. La différence est que les utilisateurs Prime reçoivent leurs achats plus tôt que les utilisateurs non Prime.

