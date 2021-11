lance un Roomba à prix discount, pour moins de 200 € en avant-première du Black Friday sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un aspirateur robot de bonne marque sans trop dépenser, Amazon propose désormais une offre sur Roomba qui vous intéresse probablement.

Ce robot aspirateur est la marque par excellence dans ce monde d’appareils qui nettoient nos sols. Son prix est vraiment bon puisqu’il reste à seulement 199 euros après la remise de 50% dont il bénéficie sur Amazon.

Il a tout le nécessaire pour s’assurer, non seulement que les sols sont bien propres, mais aussi pour que nous puissions interagir avec lui de la manière la meilleure et la plus confortable possible.

Ce robot aspirateur avec contrôle d’application et assistants virtuels a une navigation intelligente et un prix qui en fait le Roomba le moins cher du marché.

La le nettoyage se fait en trois phases avec les deux brosses multi-surfaces, ils ramassent la saleté des tapis et des sols, tandis qu’il y a une brosse pour prendre soin des coins et des bords.

Prenez un complet ensemble de capteurs qui vous permettent de vous déplacer sous et autour des meubles, et sur les bords, tandis que la détection inégale vous empêche de tomber dans les escaliers.

Il est capable d’apprendre vos habitudes pour offrir des programmes personnalisés et suggérer un nettoyage supplémentaire pendant la saison de la mue des animaux ou si le pollen augmente dans votre région, pour vous donner deux exemples.

Vous pouvez utiliser le Application iRobot Home ou certains des assistants vocaux pris en charge tels que Assistant Google ou Alexa, pour indiquer à votre robot quand et où vous souhaitez nettoyer, par exemple.

La Technologie de détection de saleté Permet au robot aspirateur Roomba69X de détecter les zones les plus sales de votre maison et de les nettoyer en profondeur

Évaluations Amazon

82% des personnes qui ont évalué l’achat de cet iRobot sur Amazon, lui ont donné 4 ou 5 étoiles, donc elles ont été satisfaites.

« C’est le troisième Roomba que j’ai. J’en ai un du haut de gamme et, la vérité, comme je n’utilise pas beaucoup le programmateur ou d’autres fonctionnalités, je reste presque avec celui-ci, car je ne sais pas où il est passé (l’autre tient le compte), car au final, après tant de tours qu’il fait, il laisse tout plus propre », explique Meri mgz.

Je suis super content. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je l’ai nommé Jefry et tout. Hier, nous étions tous à la maison comme lorsque nous regardions la télévision couleur, et rien de ce qui est en fonctionnement ne dérange. Je pensais qu’il avait des pièces de rechange, mais il n’en a pas. Cependant, pour le reste… Super, sur 10 ! · C’est l’avis d’Irene María.

