Lancement d’Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 et GTS 3 : vérifiez le prix, les fonctionnalités

Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 et Amazfit GTS 3 sont les trois nouveaux modèles qui ont été ajoutés à la liste des derniers appareils portables. Les montres intelligentes Amazfit fonctionnent sur Zepp OS et sont assistées par une prise en charge d’applications tierces. Les trois montres intelligentes nouvellement lancées sont dotées de la fonction d’assistant vocal Alexa d’Amazon ainsi que d’une gamme de fonctions de surveillance de la santé, notamment le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et la surveillance de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Cumulativement, les trois montres connectées sont disponibles avec plus de 150 modes sportifs.

Disponibilité et prix de Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3, Amazfit GTS 3

Du lot, le plus cher est Amazfit GTR 3 Pro qui coûtera environ 229,99 $ (environ Rs. 17 300), suivi de Amazfit GTR 3 et Amazfit GTS 3 qui coûteront exactement le même, c’est-à-dire 179,99 $ ou environ Rs 13500. Tandis qu’Amazfit GTR 3 Pro et Amazfit GTR 3 ont déjà été mis à la disposition des clients sur le site Web d’Amazfit, le modèle Amazfit GTS 3 ne sera mis sur le bloc qu’à partir du 20 octobre. Il est important de noter que la société fournit un Amazfit Powerbuds complémentaire – d’une valeur 79,99 $ (environ Rs. 6 000) avec les modèles Amazfit GTR 3 et Amazfit GTR 3 Pro.

Spécifications de Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3, Amazfit GTS 3

Arborant un écran tactile AMOLED rond de 1,45 pouce ultra-HD (480 × 480 pixels) est le modèle le plus haut du lot L’Amazfit GTR 3 Pro. D’autre part, la vanille Amazfit GTR 3 flanque un écran tactile rond AMOLED HD de 1,39 pouce (454 × 454 pixels). Le troisième et dernier de la série, le modèle Amazfit GTS 3 dispose d’un écran tactile AMOLED HD carré de 1,75 pouces (390 × 450 pixels). Ce qui est commun aux trois modèles, c’est l’intensité maximale de la luminosité de l’écran allant jusqu’à 1 000 nits. L’écran arbore également un verre trempé avec un revêtement protecteur anti-empreintes digitales. Les trois modèles ont été conçus pour fonctionner sur le système d’exploitation propriétaire Zepp d’Amazfit.

Parmi la liste des fonctionnalités de suivi de la santé disponibles avec les appareils portables, citons le moniteur de fréquence cardiaque, la surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2) ainsi que la fonction de suivi du stress et du sommeil. Les trois modèles disposent également d’un système d’évaluation de la santé PAI qui peut suivre les cycles menstruels des utilisatrices. Les plus de 150 modes sportifs disponibles avec les montres intelligentes sont capables de reconnaître automatiquement 8 sports, notamment la course à pied en extérieur, la marche en intérieur, la marche, entre autres. Les trois montres connectées sont étanches jusqu’à 5 ATM (50 mètres).

En ce qui concerne la compatibilité des montres intelligentes, elles sont toutes fonctionnelles avec les smartphones fonctionnant sous Android 7/iOS 12 ou supérieur. Les appareils peuvent être contrôlés via l’application Zepp. Sur le plan de la connectivité, l’Amazfit GTR 3 Pro est doté du Bluetooth v5 tandis que les deux autres modèles ont le Bluetooth v5.1 BLE.

