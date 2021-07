Lancement d’Amazfit PowerBuds Pro : les écouteurs axés sur la santé s’améliorent

in

Huami a lancé l’Amazfit PowerBuds Pro. Les nouveaux écouteurs conservent le capteur de fréquence cardiaque intégré du modèle d’origine. Il offre également des rappels de la colonne cervicale si vous êtes dans une position fixe trop longtemps.

Huami a lancé Amazfit PowerBuds l’année dernière, combinant de véritables écouteurs sans fil avec des fonctionnalités de fitness pour offrir un excellent achat à un prix de lancement de 99 $. Et si vous vouliez quelques fonctionnalités supplémentaires ? C’est là qu’interviennent les Amazfit PowerBuds Pro nouvellement annoncés.

La dernière paire d’écouteurs TWS de Huami conserve le capteur de fréquence cardiaque intégré du modèle d’origine, vous permettant de faire de l’exercice sans tracker de fitness dédié. Mais le nouveau modèle introduit également plusieurs autres fonctionnalités axées sur la santé.

Pour commencer, le PowerBuds Pro vante la capacité de détecter l’angle de votre colonne cervicale lorsque vous êtes assis. Il alertera ensuite les utilisateurs lorsqu’ils sont dans une position fixe pendant trop longtemps, leur rappelant de bouger la tête et le cou. La société affirme également que les écouteurs peuvent désormais reconnaître intelligemment et automatiquement lorsque vous commencez à courir et suivre vos données en conséquence.

Sinon, le fabricant promet également trois microphones, une suppression active du bruit (avec quatre modes, jusqu’à 40 décibels), l’indice IP55 de l’ancien modèle, jusqu’à neuf heures de jus via les écouteurs et jusqu’à 30 heures de jus avec le boîtier de charge.

L’Amazfit PowerBuds Pro sera disponible en précommande à partir du 15 juillet pour 149,99 $ aux États-Unis et 129,90 € en Allemagne et en Espagne.