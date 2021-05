Lancement d’Amazon Sidewalk en juin avec des trackers Tile et autres sur un réseau partagé

(Image Amazon)

Amazon a annoncé vendredi que Sidewalk, son réseau sans fil de quartier conçu pour fournir une connectivité aux petits appareils Internet des objets (IoT), sera lancé le mois prochain avec la prise en charge des appareils Echo et des partenariats avec Tile and Level.

Annoncé pour la première fois à l’automne 2019, Sidewalk est le programme d’Amazon destiné à résoudre les problèmes de connectivité des appareils situés à l’extérieur du Wi-Fi domestique, y compris des éléments tels que les lumières de jardin, les traqueurs d’animaux ou les capteurs sur les boîtes aux lettres. L’objectif de Sidewalk est de fournir une infrastructure sans fil pour ces appareils en transformant les appareils Amazon tels que l’Echo en points de connexion que tout appareil compatible Sidewalk peut utiliser.

À partir du 8 juin, les appareils Echo compatibles bénéficieront d’une assistance et aideront à étendre la couverture des appareils compatibles Sidewalk (comme ceux ci-dessous). Amazon a déclaré que cela signifierait une configuration plus simple et une reconnexion plus rapide à un routeur WiFi lorsqu’un utilisateur met à jour un mot de passe ou un nom de réseau.

Tile, fabricant d’appareils de suivi des articles égarés, rejoindra Amazon Sidewalk le 14 juin. Tile utilise la technologie Bluetooth pour localiser les articles, et en se connectant à Sidewalk et aux appareils Echo compatibles, la couverture réseau du service sera étendue. Sidewalk renforcera également la capacité de localiser des objets à la maison en intégrant Alexa.

(Photo de la tuile)

“Sidewalk est tout au sujet du prochain milliard de choses qui vont arriver sur le réseau”, a déclaré Dave Limp, chef des appareils et des services pour Amazon, dans une interview à CNBC vendredi. «Le Wi-Fi est limité, principalement à votre domicile, il n’a tout simplement pas la portée nécessaire pour aller dans votre jardin et dans le quartier. Le cellulaire est peut-être l’avenir, mais c’est très cher aujourd’hui. Sidewalk divise donc en quelque sorte la différence entre les deux et nous permet de mettre des millions et des milliards de choses en bordure du réseau, mais de le faire de manière sécurisée.

Sidewalk permettra également aux utilisateurs de contrôler les serrures intelligentes Level Home via les applications Ring et Level sans avoir à se trouver à portée Bluetooth de leur appareil mobile. Un verrou de niveau pourra se connecter directement à un appareil Ring Video Doorbell Pro compatible à l’aide d’une connexion Bluetooth Amazon Sidewalk partagée uniquement entre les deux appareils, a déclaré Amazon.

La fonctionnalité donne à un utilisateur la possibilité de rester connecté à l’appareil même s’il se trouve de l’autre côté de la ville. Il permet également de voir et de parler à quelqu’un à la porte d’entrée, de verrouiller et de déverrouiller la porte dans l’application Ring.

(Photo CareBand)

Un troisième partenaire annoncé vendredi est CareBand, fabricant de technologies portables conçues pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence. Un programme pilote d’Amazon combinera la connectivité longue portée de Sidewalk avec la technologie CareBand pour prendre en charge des fonctionnalités telles que le suivi des activités intérieures et extérieures, un bouton d’aide et une analyse automatisée des modèles d’activité. Il élimine le besoin d’utiliser un téléphone intelligent ou de coupler des dispositifs portables CareBand avec un réseau Wi-Fi.

PRÉCÉDEMMENT: Le déploiement d’Amazon Sidewalk montre l’avenir de “ l’opt-in forcé ”, en tirant les leçons de Xfinity WiFi

Limp a déclaré à CNBC que Sidewalk avait une très longue portée – jusqu’à un demi-mile dans certains cas – mais une bande passante très faible. Les clients qui optent pour le réseau ont la possibilité de partager «une petite quantité» de leur bande passante Internet à domicile dans le cadre du pool de bande passante partagé qui permet la technologie Sidewalk.

Limp a déclaré qu’Amazon expérimentait depuis des années avec Ring, dont il est propriétaire, pour obtenir une connectivité à l’éclairage, sans faire passer un tas de fils au bord d’une cour.

Interrogé sur la récente sortie d’Apple d’AirTags, qui sont connectés aux appareils iOS, Limp a déclaré que les efforts d’Amazon Sidewalk vont au-delà de la simple «recherche de choses».

Amazon a opté pour une approche d’activation forcée plutôt que de désactivation pour les utilisateurs disposant d’appareils Sidewalk compatibles. Le service peut être désactivé dans l’application Alexa, et il y a plus d’informations sur le site Web Sidewalk.

La société a répondu à des questions sur la sécurité des données l’année dernière dans un livre blanc décrivant les protocoles de confidentialité et de sécurité de Sidewalk. Amazon a offert quelques détails sur le partage réseau à l’époque: «La bande passante maximale d’un Sidewalk Bridge vers le serveur Sidewalk est de 80 Kbps, soit environ 1 / 40e de la bande passante utilisée pour diffuser une vidéo haute définition typique. Aujourd’hui, le nombre total de données mensuelles utilisées par les appareils compatibles Sidewalk, par client, est plafonné à 500 Mo, ce qui équivaut à la diffusion en continu d’environ 10 minutes de vidéo haute définition. »

«Avec plusieurs niveaux de confidentialité et de sécurité, Sidewalk a été conçu pour protéger vos données et vous permettre de contrôler votre expérience», a déclaré Amazon dans son article de blog vendredi. «Les données partagées sur le réseau Sidewalk sont protégées par trois couches de cryptage, accessibles uniquement par les appareils de votre choix, et supprimées automatiquement toutes les 24 heures pour protéger votre vie privée.»

Le directeur général d’Amazon Sidewalk, Manolo Arana, a déclaré à CNET: «En fin de compte, vous n’aurez aucune information sur le pont de votre voisin, et votre voisin n’aura aucune information sur votre appareil. Il y a donc toujours ce niveau de minimisation des informations qui peuvent traverser les couches. »