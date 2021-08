Lancement d’Apple Pay au Qatar, le Chili pourrait être le prochain

in

Apple Pay continue de s’étendre, cette fois au Qatar. Avec la banque QNB, le pays rejoint une liste de plus de 60 régions prenant en charge le propre système de paiement d’Apple. Selon une page d’assistance de QNB, les utilisateurs disposant d’une carte de crédit, de débit ou prépayée peuvent les ajouter via l’application QNB Mobile Banking et commencer à utiliser Apple Pay.

Les utilisateurs n’ont qu’à suivre ces étapes :

Connectez-vous à l’application QNB Mobile Banking sur votre appareil Apple Sélectionnez le menu « Cartes/Apple Pay » et sélectionnez votre carte de crédit, de débit ou prépayée QNB préférée à fournir dans le service. Vous serez redirigé vers Apple Pay Wallet pour suivre les étapes d’enregistrement. les étapes de numérisation de la carte sont terminées, un message de confirmation s’affichera à l’écran

Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’ajouter votre carte QNB au service ici.

Dans les Amériques, Apple pourrait préparer une expansion majeure puisque, la semaine dernière, . a annoncé en exclusivité que le Costa Rica pourrait être le premier pays d’Amérique centrale à recevoir le support Apple Pay avec la banque BAC Credomatic. Désormais, selon le blog chilien Pisapapeles, le Chili pourrait être le deuxième pays d’Amérique du Sud à soutenir le système de paiement.

Alors que la banque Itaú semble se préparer à soutenir le service au Chili (c’est la banque qui a introduit le service au Brésil il y a quelques années), il semble que Banco BICE se prépare également à y lancer le système de paiement d’Apple.

Un utilisateur de Twitter a pu trouver un nouveau paramètre dans la section Wallet & Apple Pay sur son iPhone. Un autre, après avoir parlé au BICE, a découvert que la banque prépare le lancement du système de paiement d’Apple.

Apple Pay est-il déjà disponible dans votre région ? Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous le service ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

