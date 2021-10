Lancement d’automne de Google Pixel : tout ce qui est annoncé, des nouveaux téléphones à de nombreuses fonctionnalités d’IA et plus encore

Google est passé à la scène virtuelle mardi et a lancé ses très attendus Pixel 6 et Pixel 6 Pro, officialisant bon nombre des rumeurs et des fuites que nous avons vues sur les appareils. Cependant, l’événement ne concernait pas que les téléphones; il s’agissait du matériel alimentant les appareils et de la multitude d’expériences qui découleront des nouveaux logiciels et des capacités d’IA.

Google a annoncé des fonctionnalités assez impressionnantes et même de nouveaux accessoires lors du lancement. Il se passait pas mal de choses, mais voici les annonces les plus importantes faites par Google, dont certaines n’ont pas été abordées par la société lors de la diffusion en direct.

Sauter à:

Pixel 6, Pixel 6 Pro

Bien sûr, la série Pixel 6 a volé la vedette. Après tout, les appareils marquent un changement de conception important pour Google, passant de fade à audacieux. Les téléphones sont dotés d’appareils photo améliorés avec un capteur principal de 50 MP, un ultra-large de 12 MP et un téléobjectif supplémentaire de 48 MP sur le Pixel 6 Pro.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les appareils ont un matériel assez impressionnant et des couleurs frappantes. Le Pixel 6 standard n’est livré qu’avec un écran 90 Hz, mais vous trouverez un panneau 120 Hz plus fluide sur le Pixel 6 Pro, similaire à ce que l’on trouve sur les meilleurs téléphones Android. Même ainsi, vous devriez vous attendre à une expérience similaire des deux appareils grâce à Android 12 et à la nouvelle puce Google Tensor pour que les choses restent rapides.

La nouvelle norme

Google Pixel 6

Puissamment abordable

Le Google Pixel 6 est le dernier produit phare de Google, doté d’un tout nouveau design et d’un processeur Tensor intelligent sur mesure, permettant des capacités d’IA intelligentes sur l’ensemble de votre téléphone.

Le nouveau meilleur

Google Pixel 6 Pro

De près et personnel

Le nouveau Pixel 6 Pro est le meilleur smartphone de Google à ce jour, grâce à son écran 120 Hz fluide, sa puissante puce Tensor et sa configuration polyvalente à triple caméra qui vous rapproche de l’action sans sacrifier la qualité.

Tenseur Google

Source : Google

Même si les Pixels étaient la vedette du spectacle, une grande partie des discussions était centrée sur la nouvelle puce Tensor qui les alimentait. Google a fait allusion à ses capacités plus tôt cet été, mais nous avons maintenant un meilleur aperçu de ce dont il est capable.

Grâce au traitement AI sur l’appareil, la puce Tensor apportera des fonctionnalités de reconnaissance vocale impressionnantes aux smartphones Pixel 6. Cela rend l’utilisation de certaines fonctionnalités comme la dictée vocale beaucoup plus rapide qu’auparavant tout en utilisant moins d’énergie. Cela signifie également que vos données sont conservées en toute sécurité sur votre appareil, en partie grâce à la puce de sécurité Titan M2 que Google a associée à Tensor.

Nouveaux trucs d’IA

Source : Google

Google a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui tireront parti du traitement de l’IA sur l’appareil de la puce Tensor. Live Translate est une fonctionnalité importante qui permet une traduction plus rapide et de meilleure qualité avec des applications telles que le mode interprète de Google Assistant et intègre la traduction en direct dans les applications de messagerie pour une meilleure communication.

Les appels sont améliorés avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui faciliteront la navigation dans les menus automatisés, vous permettront de vérifier quand les temps d’attente sont plus courts et de recueillir des informations d’identification de l’appelant en crowdsourcing.

Enfin, les images sont renforcées par de nouvelles fonctionnalités d’IA. La gomme magique est celle que nous étions ravis de voir enfin arriver dans la gamme Pixel, permettant aux utilisateurs de supprimer de leurs images des éléments qui peuvent être inesthétiques ou tout simplement ruiner l’image globale. Les autres fonctionnalités incluent le mode mouvement et le traitement HDR en temps réel pour les vidéos.

Nouveau Pixel Stand, accessoires

Source : Google

Google n’a pas vraiment annoncé celui-ci, mais le Pixel Stand de deuxième génération a atterri dans le Google Store, bien que vous ne puissiez pas l’acheter pour le moment. Il dispose d’une charge sans fil jusqu’à 23 W ou d’une charge de 15 W vers d’autres appareils compatibles Qi et de 3 W pour les appareils portables. Il dispose également d’un ventilateur de refroidissement réglable pour empêcher votre appareil de devenir trop chaud.

Le Pixel Stand n’est pas encore disponible, mais il « arrive bientôt ».

Google a également mis en avant un tas d’étuis en précommande qui complètent le design des téléphones, bien que si ceux-ci ne vous chatouillent pas, vous pouvez également consulter notre tour d’horizon de certains des meilleurs étuis Google Pixel 6.

Charge sans fil intelligente

Pixel Stand (2e génération)

Transformez votre téléphone en un écran intelligent

Le nouveau Pixel Stand est le compagnon idéal du Pixel 6, grâce à ses capacités de charge sans fil rapides et à son ventilateur de refroidissement intelligent et réglable. De plus, il peut charger non seulement votre téléphone, mais également vos Pixel Buds compatibles Qi.

Android 12

Google n’a pas non plus annoncé celui-ci car il est déjà sorti de la version bêta plus tôt ce mois-ci. Cependant, Android 12 est enfin arrivé sur les anciens smartphones Pixel. Par conséquent, si vous souhaitez conserver votre appareil pendant un certain temps avant de procéder à la mise à niveau, vous vous sentirez comme neuf grâce à Material You et à une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Pour démarrer la mise à jour, accédez à Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour du système.

Passe Pixel

Un autre qui n’a pas été mentionné était Pixel Pass. Il s’agit d’un abonnement qui regroupe le Pixel 6 avec le meilleur des services de Google, notamment YouTube Premium, Play Pass, Google One et le service Google Fi. Il commence à seulement 45 $ par mois et inclut même la protection de l’appareil.

Certains opérateurs proposent déjà des offres intéressantes sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais si vous utilisez Google Fi, cela peut valoir la peine d’être examiné, surtout si vous envisagez de mettre à niveau votre smartphone tous les deux ans.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Un véritable vaisseau amiral Pixel

Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : la plus belle perfection de Pixel

Google semblait stagner avec les dernières versions de Pixel, et maintenant nous savons pourquoi : ils économisent chaque peu d’énergie et d’excitation pour les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. D’énormes bosses de caméra (à l’intérieur et à l’extérieur), la toute nouvelle interface utilisateur d’Android et le chipset Google Tensor font du Pixel 6 un téléphone qui fera tourner les têtes et ouvrira les portefeuilles.

Il bosse

Meilleurs étuis Google Pixel 6 2021

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis Pixel 6 allient adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !