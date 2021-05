CBDC

Lancement de 3 des 5 programmes pilotes du dollar numérique dans les deux prochains mois

«Il est essentiel que les États-Unis assument le leadership comme ils l’ont fait dans les innovations technologiques précédentes», a déclaré l’ancien président de la CFTC, Christopher Giancarlo.

Le Digital Dollar Project à but non lucratif américain lance cinq programmes pilotes au cours des 12 prochains mois pour tester le potentiel d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans le pays.

Trois des programmes pilotes seront lancés au cours des deux prochains mois, en complément du projet MIT de la Réserve fédérale. Les données générées sur les avantages, les utilisations fonctionnelles, commerciales et sociologiques d’un dollar numérique seront rendues publiques.

Dans un premier temps, les projets pilotes du secteur privé seront financés par Accenture Plc et impliqueront des sociétés financières, des détaillants et des ONG, entre autres. L’année dernière, Accenture s’est associé à la Digital Dollar Foundation pour le projet Digital Dollar.

«Ce n’est pas une panacée pour tout l’argent», a déclaré David Treat, directeur général principal d’Accenture. «Nous utiliserons des espèces et des pièces de monnaie physiques pendant un certain temps.»

Les projets pilotes visent à générer des données pour aider les décideurs américains à développer un dollar numérique.

«Il y a des conférences et des articles publiés chaque semaine dans le monde sur les CBDC basés sur des données d’autres pays», a déclaré Christopher Giancarlo, ancien président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et cofondateur de la Digital Dollar Foundation. Il ajouta,

«Ce qu’il n’y a pas, ce sont des données et des tests réels en provenance des États-Unis pour éclairer ce débat. Nous cherchons à générer ces données réelles. »

Les banques centrales du monde entier travaillent sur leurs propres CBDC, la Chine menant cette course, ayant déjà mené plusieurs projets pilotes. Pendant ce temps, les États-Unis adoptent une approche prudente, le président de la Fed, Jerome Powell, affirmant qu’il est «beaucoup plus important» de bien faire les choses que d’être rapide.

Alors que Powell a eu raison de se montrer prudent avec la Chine qui va de l’avant, les États-Unis doivent mener une discussion sur l’intégration de la vie privée dans le développement des CBDC, a déclaré Giancarlo.

«Il est vital que les États-Unis affirment leur leadership comme ils l’ont fait dans les innovations technologiques précédentes», a ajouté Giancarlo.

Il a déclaré qu’un dollar numérique pourrait également stimuler l’inclusion financière dans le pays dans les zones où les frais entravent l’accès aux services financiers traditionnels.

