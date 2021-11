Lancement de Beats Flex en édition limitée en collaboration avec Fragment Design

Beats a annoncé aujourd’hui le lancement prochain d’une nouvelle collaboration avec Hiroshi Fujiwara, fondateur de la conception de fragments, pour une version minimaliste en édition limitée des écouteurs Beats Flex.



Le nouveau Beats Flex noir sur noir sera disponible à partir du jeudi 18 novembre chez Apple et SSENSE et sera au prix de 69,99 $.

Beats Flex est le produit d’écouteurs Beats d’entrée de gamme actuel, comprenant deux écouteurs connectés par un fil de tour de cou avec des commandes en ligne et une connectivité Bluetooth aux appareils jumelés. Beats Flex a été initialement lancé il y a un peu plus d’un an au prix de 49,99 $, le prix passant à 69,99 $ il y a environ six semaines.



Beats et Fujiwara ont collaboré sur plusieurs projets précédents, y compris Powerbeats Pro en édition limitée dans un schéma de conception similaire plus tôt cette année.

Histoires liées

Remises Apple Beats Studio Buds, Beats Flex et Powerbeats Pro

Apple propose des remises sur plusieurs de ses options de casques Beats aux États-Unis, faisant chuter les prix de 20 $ à 50 $ selon le produit. Le Beats Flex, le casque Beats le plus abordable d’Apple, est actuellement disponible au prix de 50 $, soit une remise de 20 $ sur le prix régulier de 70 $. Les Beats Flex sont des écouteurs avec un fil entre eux, et ils sont disponibles en bleu, noir, jaune et…

Apple abandonne Powerbeats, Beats Solo Pro et Beats EP

Après le lancement du Beats Fit Pro ce matin, Apple a abandonné plusieurs anciennes options de casques Beats, notamment le Powerbeats à 150 $, le Beats Solo Pro à 250 $ et le casque supra-auriculaire Beats EP à 130 $. Ces options de casque Beats étaient répertoriées sur la boutique en ligne d’Apple hier, mais aujourd’hui, essayer de visiter l’un des liens pour les produits fait apparaître un avertissement selon lequel le…

Kim Kardashian porte les prochains écouteurs Beats Fit Pro

Beats a apparemment de nouveaux écouteurs en route, car les actifs regroupés dans la version candidate d’iOS 15.1 cette semaine ont révélé les prochains écouteurs sans fil « Beats Fit Pro » qui ressemblent aux Beats Studio Buds récemment lancés, mais avec des embouts pour un support supplémentaire dans le oreille. Les rumeurs suggèrent que le Beats Fit Pro devrait être lancé vers le 1er novembre, mais au moins une célébrité a obtenu…

Apple augmente le prix des écouteurs Beats Flex de 50 $ à 70 $

Apple a augmenté aujourd’hui le prix de ses écouteurs Beats Flex de 49,99 $ à 69,99 $, un changement de prix qui peut être lié aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement qui ont augmenté les coûts des composants dans l’industrie. Lancé pour la première fois en octobre dernier, le Beats Flex a fait la une des journaux au lancement en raison de son prix bas par rapport aux autres options de casque Apple, et ils ont été une option d’achat populaire…

Débuts de Beats Fit Pro avec une concentration sur la forme physique, une suppression active du bruit et un prix de 200 $

Après leur apparition dans iOS 15.1 et quelques fuites de célébrités, la marque Beats d’Apple annonce officiellement aujourd’hui Beats Fit Pro, des écouteurs sans fil axés sur le fitness qui incluent des embouts flexibles pour les aider à s’adapter en toute sécurité dans l’oreille. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Le Beats Fit Pro à 200 $ comprend également toutes les fonctionnalités que vous attendez des écouteurs Apple haut de gamme,…

Nouveaux écouteurs Beats Fit Pro révélés dans iOS 15.1 Beta

Apple a dévoilé aujourd’hui des AirPods de troisième génération avec un design similaire à celui des AirPods Pro et plusieurs nouvelles fonctionnalités, mais ce ne sont probablement pas les seuls nouveaux écouteurs à être lancés bientôt, car Steve Moser, contributeur de MacRumors, a trouvé des images d’écouteurs Beats Fit Pro inédits dans l’iOS 15.1 Release Candidate ensemencée plus tôt dans la journée. Les images révèlent que le Beats Fit Pro ressemblera au Beats …

LeBron James repéré portant des écouteurs Beats Studio inédits

Les Beats Studio Buds inédits d’Apple ont été repérés aujourd’hui dans la nature dans une série de photos Instagram partagées par LeBron James. James semble porter les Beats Studio Buds en blanc, d’après la forme et le design des écouteurs dans ses oreilles. Il est difficile d’avoir un bon aperçu des Beats Studio Buds portés par James, mais nous avons déjà vu plusieurs vues plus rapprochées des prochains écouteurs. Les…

Offres: obtenez les New Beats Studio Buds pour 129,99 $ (20 $ de rabais)

Les écouteurs Beats Studio Buds bénéficient d’une remise notable chez plusieurs détaillants cette semaine. Vous pouvez obtenir l’accessoire pour 129,99 $, contre 149,99 $. Ce prix est disponible chez Verizon, Amazon, Target, Best Buy, Walmart et B&H Photo. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui aide …

Apple dévoile le nouveau casque Beats Studio3 en édition limitée

Apple a dévoilé un casque Beats Studio3 en édition limitée en partenariat avec A-COLD-WALL, une marque de mode du designer britannique Samuel Ross. Les écouteurs sans fil seront disponibles dans une couleur ardoise avec une finition « ciment moucheté » qui recouvre à la fois les écouteurs et les coussinets d’oreille. Il y a un logo ACW à l’extérieur du bandeau, tandis que l’intérieur du bandeau a une couleur argile avec plus …

Beats Studio Buds maintenant disponible à la commande dans de nombreux pays européens

Apple a ouvert des commandes pour ses Beats Studio Buds de l’autre côté de l’Atlantique, les écouteurs sans fil étant désormais disponibles dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. D’autres détaillants comme Amazon et John Lewis les vendent également. Lancés aux États-Unis et au Canada le mois dernier, les Beats Studio Buds présentent un design rond compact sans aucun …