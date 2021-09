Lancement de Boult Audio Encore TWS avec ENC, jusqu’à 36 heures d’autonomie

Les véritables écouteurs sans fil Boult Audio Encore ont été lancés en Inde. Le nouveau TWS abordable de Boult Audio, une marque indienne, affrontera les Noise Buds Air, Realme Buds Q2 Neo et Oppo Enco W11 dans le segment des moins de 2 000 roupies.

Prix ​​et disponibilité de Boult Audio Encore

Les Boult Audio Encore sont au prix de Rs 1 999 et ils sont maintenant disponibles sur Amazon. Ils sont disponibles dans les options de couleur noir et blanc.

Spécifications et fonctionnalités de Boult Audio Encore

Les véritables écouteurs sans fil Boult Audio Encore sont livrés avec un bourgeon ovale de conception unique avec une buse inclinée à 60 degrés. Cette nouvelle approche de conception est censée fournir l’audio directement dans le conduit auditif. On dit que la buse et les embouts auriculaires en silicone souple offrent une isolation supplémentaire.

Ils sont également dotés d’une technologie à quatre microphones conçue pour éliminer le bruit ambiant afin d’offrir une expérience audio et vidéo sans bruit. Il dispose d’ENC qui fonctionne également pour les appels. La configuration à quatre micros devrait également le rendre idéal pour les appels en déplacement. De plus, le Boult Audio Encore serait livré avec un micro woofer en alliage d’aluminium de qualité aérospatiale avec un accent sur les basses.

(Crédit image : Amazon)

Ce sont des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts interchangeables emballés à l’intérieur de la boîte. Les Boult Audio AirBass Encore sont également classés IPX7 pour la protection contre la transpiration et l’eau, ce qui en fait un produit adapté à la salle de sport. En ce qui concerne les commandes, les boutons sont livrés avec une commande tactile et vous pouvez sauter la piste, répondre aux appels et contrôler le volume. De plus, vous pouvez également accéder à des assistants vocaux tels que Google Assistant ou Amazon Alexa.

Enfin, en termes de durée de vie de la batterie, le Boult Audio Encore est conçu pour durer jusqu’à six heures avec une seule charge avec six charges supplémentaires avec l’étui de charge inclus. L’autonomie totale de la batterie peut aller jusqu’à 36 heures selon l’entreprise. Pour le chargement, vous obtenez une charge rapide USB Type-C qui peut charger complètement l’appareil en 90 minutes. Une charge rapide de 15 minutes est censée offrir 100 minutes de lecture de musique.

