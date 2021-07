Lancement de cinq nouvelles marques indépendantes chez Walmart – WWD

Uoma de Sharon C.

Disponible chez Walmart. Les prix varient de 6 $ à 24 $.

Sharon Chuter n’est pas étrangère à la réflexion prospective, ayant fondé Uoma Beauty et la campagne Pull Up for Change. Sa prochaine frontière ? L’accessibilité, qu’elle souhaite aborder avec une ligne sœur grand public de sa première marque de beauté. “Ma marque est actuellement saluée comme inclusive, mais tous ceux qui me connaissent savent que je vais même appeler mes propres taureaux”, a déclaré Chuter. « Aucune marque de beauté ne se décline dans toutes les couleurs, dans tous les styles de vie ou dans tous les budgets… Je voulais vraiment créer un espace où tout le monde pourrait se sentir le bienvenu. »

Chuter a lancé Uoma by Sharon C avec six unités de stockage le mois dernier dans un énorme 3 365 portes Walmart. « Ils desservent 90 pour cent de l’Amérique. C’est extrêmement démocratique, et les gens y vont pour de nombreuses raisons différentes. Une large distribution était importante pour moi », a déclaré Chuter.

Les six premiers skus incluent le Go Awf! Lingettes nettoyantes activées par l’eau 2 en 1, Go Awf! Au Natural Cleansing Oil, Supa’Natural Glow Vitamin C Serum, It’s Complicated Glossy Lip Tint & Oil, Flawless IRL Foundation et Badder Boom Volumizing Mascara. Des sources de l’industrie estiment que la marque atteindra 40 millions de dollars de ventes au détail pour sa première année sur le marché.

Bulle

Disponible chez Walmart. Les prix varient de 12 $ à 19 $.

Lorsque Shai Eisenman a fondé Bubble en tant que marque de soins de la peau d-à-c qui répondait aux problèmes de peau des adolescents et de la génération Z, son premier geste a été de se tourner vers son consommateur. “Nous avons travaillé avec plus de 6 000 adolescents pour créer Bubble”, a déclaré Eisenman.

À cette fin, dans le cadre de la solide collecte de données de la marque auprès de cohortes de jeunes consommateurs, elle a découvert que 82 % des adolescents préfèrent acheter des produits en magasin et que 41 % d’entre eux se rendent chez Walmart au moins plusieurs fois par mois. Lors de la sélection du partenaire de vente au détail de Bubble, la décision était évidente, a déclaré Eisenman.

La marque a fait ses débuts la semaine dernière chez Walmart avec sept produits, des nettoyants et toniques aux hydratants et masques. Eisenman a donné la priorité au maintien des prix en dessous de 20 $, et les références non sexistes ont suscité l’intérêt de la génération Z. Des sources du secteur estiment que la bulle atteindra 20 millions de dollars de ventes au détail en 2022.

« Il s’agit spécifiquement de soins de la peau pour les peaux jeunes. Il y a toujours eu une catégorie pour l’anti-âge, mais les adolescents ne recherchent pas de caractéristiques anti-âge, ils ont besoin de produits qui nettoient et équilibrent leur peau », a déclaré Eisenman.

Soins des cheveux du lundi

Disponible chez Walmart pour 6 $.

Lorsque Monday Haircare a été lancé dans sa Nouvelle-Zélande natale, il a reçu le surnom d’«or liquide» pour son attrait précieux et sa rareté entraînée par des ventes constantes. La marque, qui est arrivée aux États-Unis au début de 2021, a intensifié ses activités pour entrer dans le plus grand détaillant au monde pour suivre l’engouement.

Bien que Monday Haircare ait initialement été lancé chez Target et Ulta Beauty, Walmart a aidé la marque à démocratiser les soins capillaires haut de gamme, a déclaré le fondateur Jaimee Lupton. “Beaucoup de marques ont une idée du client idéal, et elles le mettent un peu dans une boîte”, a déclaré Lupton. « Parce que nous sommes disponibles si largement et si abordables, notre marque s’adresse à absolument tout le monde.

“Nous avons prouvé que les soins capillaires abordables ne sont plus ce qu’ils étaient – le nôtre est un produit primé de qualité supérieure qui se trouve juste en stock sur walmart.com”, a poursuivi Lupton.

Les consommateurs réagissent bien et des sources de l’industrie s’attendent à ce que la marque atteigne 100 millions de dollars au détail d’ici la fin de l’année.

Lupton, elle-même une vétéran des relations publiques, a également salué l’assortiment évolutif de Walmart. “Avec des noms traditionnels plus haut de gamme tels que Nars et Estée Lauder, Walmart a un très bon positionnement pour proposer ces marques de beauté plus abordables mais tout aussi appréciées”, a-t-elle déclaré.

Santé par habitude

Disponible chez Walmart pour 8,88 $.

Apporter le bien-être aux masses était peut-être l’objectif de Health by Habit lorsqu’elle a lancé ses produits ingérables l’année dernière en Nouvelle-Zélande, mais en entrant chez Walmart alors qu’elle se développe aux États-Unis, la marque lorgne les consommateurs de la génération Z.

« Nous avons pensé que si nous ciblions un créneau – compte tenu de l’échelle de Walmart et des États-Unis dans son ensemble – et doublions pour posséder cet espace, aucune autre marque ne pourra le faire », a déclaré Liam Whittaker, produit et opérations. directeur chez Health by Habit.

La marque, qui est entrée chez Walmart le mois dernier, a centré ses neuf produits sur des solutions pour les jeunes consommateurs, par opposition aux suppléments à ingrédient unique du passé.

« Il y a aujourd’hui une tendance à ce que les gens s’éloignent des vitamines individuelles et se tournent vers les solutions de bien-être des herboristes. Nous avons vu une opportunité d’aller créer une gamme de produits, qui fournissaient essentiellement des solutions aux problèmes modernes, qu’il s’agisse d’un manque d’énergie, d’une augmentation de l’immunité ou d’une meilleure peau et de meilleurs ongles », a déclaré Whittaker.

Si les premières projections en sont une indication, le jeu de la marque auprès des jeunes consommateurs est un succès. Des sources de l’industrie pensent que Health by Habit pourrait atteindre 20 millions de dollars de ventes au détail au cours de sa première année.

Lune magique

Disponible chez Walmart. Les prix varient de 8 $ à 20 $.

Luna Magic n’a peut-être été lancée qu’il y a deux ans, mais après une apparition dans “Shark Tank” et avoir reçu la subvention Glossier pour les entreprises appartenant à des Noirs, les cofondatrices et sœurs Mabel et Shaira Frías ont prouvé la pérennité de la marque.

L’assortiment complet de Luna Magic, 21 produits couvrant les cils, les ombres à paupières et les crayons, a été rendu disponible la semaine dernière dans 405 portes Walmart. Il est également commercialisé sur le premier embout bilingue du détaillant, ont déclaré les sœurs.

“Lorsque nous examinons notre marque et le contenu que nous diffusons, tout tourne autour de ce double monde dans lequel ma sœur et moi vivons”, a déclaré Mabel Frías. «Nous sommes latinos, mais nous sommes américains parce que nous avons ce flair et nous nous identifions à la diaspora noire. Nous sommes notre consommateur et nous voulions trouver un moyen de communiquer avec elle en deux langues.

Étant donné que Mabel Frías a occupé le poste de directrice du merchandising numérique chez Savage x Fenty avant de cofonder la ligne, elle n’est pas étrangère à la prise de décisions avec des données. “Les 405 portes étaient un pari stratégique de notre côté pour nous assurer que nous examinons les données pour voir quels magasins sont multiculturels, où les femmes latino-américaines et afro-américaines dépensent beaucoup d’argent en cosmétiques”, a-t-elle déclaré.

Des sources du secteur estiment que les ventes au détail de la marque atteindront entre 5 et 10 millions de dollars en 2022.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR WWD.COM, VOIR :

Launch Pad : cinq marques européennes de shampooing solide

Alina Cho lance une newsletter sur Facebook Bulletin

EXCLUSIF : Lancement de Thirteen Lune en magasin chez JC Penney