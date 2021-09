Lancement de deux enceintes Bluetooth Realme le 9 septembre

Les haut-parleurs Bluetooth Realme Cobble et Realme Pocket seront lancés en Inde le 9 septembre. Avec ce lancement, Realme entrera dans un nouveau segment en Inde après être entré dans le segment des ordinateurs portables et des tablettes.

Realme est l’une des marques technologiques les plus ambitieuses d’Inde. Bien qu’il s’agisse de la marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, la stratégie 1+5+T de Realme a permis à l’entreprise de lancer plusieurs produits sous différentes arrivées et de créer un écosystème de produits tels que de véritables écouteurs sans fil, des téléviseurs intelligents, des ampoules intelligentes, des ordinateurs portables, etc.

Les haut-parleurs Bluetooth Realme Cobble et Realme Pocket, qui devraient être lancés en Inde le 9 septembre, sont déjà disponibles en Malaisie et la page teaser du site Web indien et Flipkart ont révélé des informations complètes sur ces deux haut-parleurs Bluetooth. Le même jour, Realme lancera également ses premiers smartphones économiques Realme Pad, Realme 8i et Realme 8s.

Caractéristiques et prix de l’enceinte Bluetooth Realme Cobble

Le haut-parleur Bluetooth Realme Cobble est livré avec un pilote d’amplification dynamique des basses de 5 W ainsi qu’un radiateur de basses dédié. En termes d’autonomie, ce haut-parleur est conçu pour durer jusqu’à 9 heures avec une seule charge avec sa batterie intégrée de 1 500 mAh. Le haut-parleur propose également trois préréglages d’égaliseur comme son TWS – Dynamic, Bass et Bright.

Les autres fonctionnalités incluent le port de charge de type C, le mode à faible latence de 88 ms, la prise en charge de l’application Realme Link et l’indice de résistance à l’eau IPX5. Il est disponible dans les options de couleur noir métal et bleu électrique.

Le haut-parleur Bluetooth Realme Cobble est au prix de 79 RM en Malaisie, soit environ 1 400 Rs.

Caractéristiques et prix de l’enceinte Bluetooth Realme Pocket

Le Realme Pocket est un haut-parleur Bluetooth avec un pilote d’amplification dynamique des basses de 3W. Il apportera 6 heures d’autonomie avec sa batterie de 600mAh. Il est disponible dans les options de couleur Desert White et Classic Black et ne pèse que 113 grammes.

Parmi les autres fonctionnalités importantes, citons Bluetooth 5.0, l’indice IPX5, le couplage stéréo, la prise en charge de l’application Realme Link et le port de charge de type C. Il est au prix de 99 RM en Malaisie, soit environ 1 750 Rs.

Avec ce lancement, Realme rivalisera avec le Mi Outdoor Bluetooth Speaker et le Mi Compact Bluetooth Speaker 2, dont le prix est respectivement de Rs 1 499 et Rs 799. La vidéo AIoT de Realme de 2020 a également fait allusion au lancement du haut-parleur intelligent Realme, mais nous n’avons encore vu ce lancement nulle part.

