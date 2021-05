Lancement de ‘Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition’ pour l’iPad

Larian Studios sort aujourd’hui «Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition» pour iPad. Le jeu RPG qui a fait ses débuts en 2017 sur la plate-forme Windows avait déjà été porté sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et macOS, et maintenant, il est sur iPad.

«Divinity: Original Sin 2» vous permet d’explorer un monde vaste et stratifié de Rivellon seul ou dans un groupe de quatre joueurs maximum.

Créez un héros et changez un monde. Un elfe mangeur de chair, un lézard impérial ou un mort-vivant, ressuscité de la tombe? Découvrez comment le monde réagit différemment à qui – ou à quoi – vous êtes.

Selon le développeur, l’expérience de jeu est «enfin sur iPad» et «sans compromis». ‘Divinity: Original Sin 2’ a besoin d’au moins 18 Go d’espace libre pour installer le jeu complet, et le nombre d’iPad pris en charge est très limité:

iPad Pro 11 (2021) iPad Pro 12.9 (2021) iPad Air (2020) iPad Pro 11 (2020) iPad Pro 12.9 (2020) iPad Pro 11 (2018) iPad Pro 12.9 (2018)



‘Divinity: Original Sin 2’ prend en charge les contrôleurs de jeu et possède des capacités Game Center, ainsi que la synchronisation iCloud pour vos parties sauvegardées. Voici toutes les fonctionnalités du jeu:

Jouez comme vous le souhaitez: avec commandes tactiles, souris et clavier, et prise en charge des appareils connectés. Aventurez-vous seul ou à deux sur un seul appareil. Ou rendez-vous en ligne et jouez en groupe de quatre personnes maximum. Coopérative sans rendez-vous, le choix vous appartient. L’écran partagé transparent signifie que deux joueurs peuvent jouer aux extrémités opposées du monde sans aucun écran de chargement, quand ils le souhaitent. Invitez, associez et remportez des succès via Game Center et utilisez iCloud pour vos sauvegardes. Sauvegarde croisée sur plusieurs appareils et lecture croisée entre Mac et iPad. Jouez en déplacement, avec un ami sur Mac, par exemple! Liberté illimitée d’explorer et d’expérimenter. Allez n’importe où, parlez à n’importe qui et interagissez avec tout! Tuez n’importe quel PNJ sans sacrifier votre progression et parlez à chaque animal. Même les fantômes peuvent cacher un secret ou deux. Choisissez votre race et votre origine. Choisissez parmi 6 personnages d’origine uniques avec leurs propres antécédents et quêtes, ou créez le vôtre en tant qu’humain, lézard, elfe, nain ou mort-vivant. Tous les choix ont des conséquences.

‘Divinity: Original Sin 2’ est disponible au prix de 24,99 $ sur l’App Store ici. Consultez la bande-annonce de lancement du jeu dans la vidéo ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: