Lancement de Final Fantasy IV sur mobile le 8 septembre dans le cadre de Pixel Remaster

Le Final Fantasy Pixel Remaster obtiendra son quatrième titre au début du mois prochain, alors que Square Enix se prépare à lancer un autre de ses titres JPRG classiques sur mobile. Final Fantasy IV sera lancé sur Android, iOS et Steam le 8 septembre et sera disponible à l’achat sur le Google Play Store.

Final Fantasy IV est l’histoire de Cecil, un chevalier qui devient désillusionné par le despote tyrannique qu’il sert initialement et part en croisade pour le détrôner. En chemin, il sera assisté de son meilleur ami Kain, de sa petite amie Rosa et d’un grand groupe d’autres personnages hauts en couleur. Le jeu est bien considéré par les fans pour avoir eu une énorme influence sur les jeux de la série qui l’a suivi, y compris l’introduction du “système Active Time Battle (ATB)” où le temps passe même pendant la bataille.

La version remasterisée comportera une multitude de nouvelles mises à jour pour le public moderne, notamment : “Des graphismes en pixels 2D universellement mis à jour et redessinés pour le matériel moderne… Une bande-son magnifiquement réarrangée dans un style Final Fantasy fidèle, supervisée par le compositeur original Nobuo Uematsu, Un gameplay amélioré, y compris Interface utilisateur modernisée, options de combat automatique… avec des extras supplémentaires comme le bestiaire, la galerie d’illustrations, le lecteur de musique et la possibilité d’enregistrer à tout moment.”

Les autres jeux de la collection Pixel Remaster incluent jusqu’à présent les trois premiers jeux de la série, que nous avons appelés, dans notre revue, “un régal à jouer” et “parfait pour les appareils mobiles”. Contrairement aux jeux précédents de la série, cependant, Final Fantasy IV a déjà reçu une mise à jour. Cette version du jeu est un remake 3D conçu pour la Nintendo DS, avec des modèles de personnages 3D et des doublages. La version Pixel Remaster, cependant, sera basée sur la version 2D originale de 1991, et la description du jeu sur Steam indique : “Les fonctionnalités et/ou le contenu peuvent différer des versions du jeu précédemment rééditées.”

