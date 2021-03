Lancement de Final Fantasy VIII Remastered pour iPhone et iPad

Pendant que vous attendez le Fantasian original d’Apple Arcade, par le créateur de Final Fantasy, Square Enix a apporté Final Fantasy VIII Remastered sur l’iPhone et l’iPad pour la toute première fois.

Le classique de 1999 s’est vendu à plus de 9,6 millions d’exemplaires dans le monde et il est désormais possible de profiter de Final Fantasy VIII sur l’iPhone et l’iPad avec un CG de caractère renouvelé. Cet épisode est un remaster du jeu pour PC.

«C’est un temps de guerre. La République de Galbadia, sous l’influence de la sorcière Edea, mobilise ses grandes armées contre les autres nations du monde. Squall et d’autres membres de SeeD, une force mercenaire d’élite, s’associent à Rinoa, une résistante, pour lutter contre le règne tyrannique de Galbadia et empêcher Edea d’atteindre son objectif ultime.

Ce jeu compte également avec la Guardian Force. Les GF sont des créatures invoquées utilisées pour protéger les protagonistes. Il vous suffit de les appeler dans la bataille pour libérer leur puissance et augmenter leur puissance aux côtés des personnages des joueurs.

Il est également possible d’obtenir de la magie dans Final Fantasy VIII Remastered en l’extrayant au combat. MP n’existe pas et les joueurs sont limités au nombre qu’ils ont en possession. Avec le système qui fonctionne, il permet au joueur d’équiper GF et de stocker la magie des personnages afin d’augmenter leur puissance.

Final Fantasy VIII Remastered est une application d’achat unique. Du 25 mars au 4 avril, il en coûtera 16,99 $, après cela, le prix augmentera à 20,99 $.

Avec environ 2,55 Go de stockage, Square Enix indique que cette quantité de données téléchargeables ne sera requise qu’une seule fois lors de la progression du jeu. À l’avenir, la société prévoit d’ajouter des options d’enregistrement dans le cloud et de prise en charge du contrôleur.

Pour profiter pleinement de Final Fantasy VII Remastered, vous devez utiliser iOS 13 ou iPadOS 13. Vous pouvez télécharger le jeu ici sur l’App Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: