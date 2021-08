Lancement de Halo Infinite avec écran partagé, mais pas de campagne coopérative

Image : Microsoft / 343 Studios

Microsoft et 343 Industries ont annoncé aujourd’hui que le mode coopératif de campagne et le mode Forge ne seront pas disponibles dans Halo Infinite au lancement. Au lieu de cela, ils seront ajoutés au jeu l’année prochaine. Ils ont également promis des vols plus nombreux et plus importants pour tester des modes comme Big Team Battle. Et non, nous n’avons toujours pas de date de sortie.

Selon le chef de la création de Halo Infinite, Joseph Staten, le manque de coopération de campagne et de mode Forge a été une décision difficile à prendre. Mais ni l’un ni l’autre n’était prêt pour le lancement alors que l’équipe commençait la phase de polissage du développement.

“Malheureusement, alors que nous concentrions l’équipe sur la fermeture et que nous nous concentrions vraiment sur une expérience de qualité pour le lancement, nous avons pris la décision très difficile de retarder la campagne d’expédition coopérative pour le lancement. Et nous avons également pris la décision difficile de retarder l’expédition de Forge après le lancement de Forge », a déclaré Staten.

Staten a expliqué que la campagne coopérative devrait arriver sur Infinite dans la saison deux, environ trois mois après le lancement. Forge suivra dans la saison trois, environ six mois après la sortie. Alors que beaucoup à 343, Staten inclus, sont conscients de la déception de ce choix pour les fans, l’alternative aurait probablement eu une pire réaction.

Staten a expliqué dans une vidéo de mise à jour du développement publiée vendredi que l’équipe avait eu de sérieuses discussions sur le report du jeu, encore une fois, mais a décidé de se concentrer sur la fin de la campagne solo et de la première saison du multijoueur gratuit pour l’instant et de s’appuyer sur le live système de service pour mettre à jour le jeu plus tard.

Les membres de 343, selon la vidéo, sont toujours en train de fouiller dans les commentaires et les données collectées lors de l’aperçu technique Infinite le mois dernier. L’équipe a également partagé de nouvelles informations sur les plans de lancement de Halo Infinite et sa feuille de route post-lancement, qui comprendra des saisons de trois mois.

Le multijoueur en écran partagé a été confirmé, qui sera disponible le premier jour sur toutes les consoles Xbox mais pas sur PC. L’équipe envisage de l’ajouter dans le futur.

Si vous n’avez pas eu la chance de jouer au dernier aperçu technique, 343 a déclaré que tout le contenu précédemment publié de la dernière version bêta, ainsi que les modes PVP 4v4 et Big Team Battle, seront ajoutés au prochain vol multijoueur Infinite. Le studio a également déclaré que davantage de joueurs seraient inclus dans les prochaines séries de tests. Une fois Infinite sorti, le studio continuera à exécuter des tests avant d’ajouter de grandes fonctionnalités ou modes.

Une fois de plus, 343 ont déclaré qu’ils étaient complètement et “engagés à 100%” à lancer Halo Infinite plus tard cette année sur toutes les plateformes confirmées. Pourtant, personne n’avait de date de sortie réelle à partager au-delà de la période de vacances 2021 qui a été annoncée. Le studio espère avoir une date de sortie publique “bientôt”. Pour l’instant, attendez et sachez que, selon 343, Craig the Brute n’est plus rasé de près et a bonne mine avec une touffe de cheveux. C’est bien.