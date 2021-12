Lancement de HOWLX avec des mécanismes de gain de jeu

Le jeton HOWLX, un projet de jeu communautaire, est heureux d’annoncer son lancement dans l’espace de jeu aujourd’hui. Le projet comportera deux jeux qui partageront les gains avec les joueurs et les détenteurs de jetons à travers leur écosystème. La caractéristique unique du jeu est que ses personnages sont entièrement personnalisés à partir de zéro. De cette façon, chaque personnage a une personnalité différente avec des histoires très captivantes.

Le jeu a terminé sa prévente qui a eu lieu le 2 décembre. L’événement de collecte de fonds a été réalisé via une liste blanche, où seuls les premiers membres de la liste ont reçu des jetons. Désormais, vous pouvez acheter le token sur PancakeSwap.

S’élever au-dessus des jeux les plus rentables

Les deux jeux HOWLX en développement sont HOWLX 5V5 et HOWLX (SHIBA UNLEASHED). HOWLX a créé les jeux avec des personnages représentant les « Heroes of DEFI ». Les jetons décrits sont DogeCoin, Shiba Inu, Akita Inu et Saitama Inu.

Le concept derrière les deux jeux sur la plate-forme HOWLX est de créer des jeux engageants, passionnants et divertissants. De plus, en raison de la brutalité des deux jeux, le projet vise une cote PEGI16.

HOWLX Games vise à être le premier projet de jeu créé par une communauté crypto comme Call of Duty et Fortnite.

Le métaverse HOWLX

En plus des jeux, l’initiative crée son métaverse. Le but du projet n’est pas simplement de construire un autre qui veut être un métaverse où les gens peuvent construire ou faire ce qu’ils veulent sans apporter une contribution bénéfique au monde réel. Votre objectif est de créer un métaverse qui résout les problèmes du monde réel et améliore éventuellement la vie des gens.

En réponse, ils ont créé cinq îles similaires avec le même plan et la même structure. La raison en est de s’assurer que tous les propriétaires sont traités de la même manière. Chaque île a un centre urbain avec un objectif spécifique. L’agglomération fonctionne de manière centrée sur le sport. HOWLX permettra essentiellement à l’île d’interagir avec des organisations de pointe comme la NFL, la NBA, la FIFA et d’autres pour créer de la valeur et résoudre des problèmes du monde réel.

Vous pouvez enfin construire ce que vous voulez sur terre. HOWLX a l’ambition de rendre le métaverse plug and play. Ce mouvement permet à quiconque de concevoir facilement des structures sans aucun codage ni expérience.

Répartition des bénéfices et bénéfices sur la plateforme

Le jeu, comme mentionné, partagera les bénéfices avec les investisseurs via l’écosystème, pour les deux jeux, via la plate-forme de paris. La plate-forme est toujours en cours de développement en tant qu’application Web qui sera réactive aux appareils mobiles et connectée à la technologie blockchain. En particulier, le montant de l’incitation que vous recevez est lié au nombre de jetons que vous possédez.

Vous pouvez également gagner des réflexions BNB en tenant simplement le jeton HOWLX.

Quelle est la prochaine étape pour HOWLX ?

Jusqu’à présent, selon sa feuille de route, le projet a produit le papier de combat et réalisé la vente privée. La prochaine chose à surveiller en 2021 sont les annonces de pré-vente sur CoinGecko et CoinMarketCap. De plus, HOWLX révélera les personnages pendant cette période.

D’ici 2022, la plateforme dévoilera la version bêta du jeu 2 et la plateforme de récompenses. HOWLX publiera également le métaverse et la mise à jour du film au cours de cette phase. D’autres développements notables sont l’audit Certix et la vente de NFT.

À propos de HOWLX

HOWLX Gaming Project est une startup qui comprend deux jeux gratuits + payer pour jouer avec un modèle de partage des bénéfices. De plus, il possède un métaverse avec une interopérabilité NFT entre chaînes intégrée. Il comprend également une série limitée de bandes dessinées (NFT), une plate-forme de jeu et une série d’animations de dessins animés 2D/3D (à présenter sur Netflix). Pour plus d’informations sur le jeu, consultez leurs pages de réseaux sociaux :

Site Web : https://howlxtoken.com/

Twitter : https://twitter.com/howlxtoken/

Télégramme : https://t.co/wS9wQLEYQ2