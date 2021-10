Lancement de Huawei Nova 9 pour 499 €

Tristan Rayner / Autorité Android

TL;DR

Huawei vient de lancer le Huawei Nova 9 en Europe. Le milieu de gamme dispose d’un chipset Snapdragon 778G et d’une charge filaire ultra-rapide. Le téléphone coûte 499 € et commencera à être commercialisé en novembre.

Le Huawei Nova 9 fera probablement tourner les têtes si vous le sortez dans la rue. Le coloris Starry Blue (photo) a une finition brillante qui crie « Je suis sur TikTok 24 heures sur 24 ». Le module de caméra arrière a également un look funky.

En parlant de caméras, il y a des spécifications décentes ici. Le capteur arrière principal est un jeu de tir RYYB 50MP associé à un ultra-large 8MP. Il y a aussi des capteurs de profondeur et de macro pour le plaisir. À l’avant, il y a un objectif 32MP qui prend en charge la vidéo 4K.

Les autres spécifications incluent un écran 1080p de 6,67 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Qualcomm Snapdragon 778G alimente l’appareil associé à 8 Go de RAM et à une batterie de 4 300 mAh. Vous pouvez charger cette batterie à une puissance de 66 W avec un câble.

Plus intéressant encore, le téléphone est livré avec EMUI intégré et non Harmony OS. Aucun des skins Android n’a accès aux applications Google, donc cela n’a pas vraiment d’importance, mais il semble que Huawei pourrait adopter une stratégie consistant à utiliser l’EMUI plus familier en Occident et Harmony OS pour sa Chine locale.

Huawei Nova 9 : Prix et disponibilité

Le Huawei Nova 9 ne fera pas sauter la banque à 499 € (~ 581 $). Pourtant, c’est beaucoup de zéro pour un téléphone qui n’a pas d’applications Google à bord, sans parler de choses comme la recharge sans fil ou un téléobjectif. Ce sera une vente particulièrement difficile avec le Google Pixel 6 maintenant disponible pour 599 $, qui a évidemment tout le Google que vous pouvez gérer.

Si vous êtes intéressé, le Nova 9 est disponible en pré-commande dès maintenant. Les ventes générales commencent le 2 novembre 2021. Il existe deux coloris : le bleu étoilé et le noir.