Lancement de Katamari Damacy Reroll et Darkwood sur Stadia aujourd’hui

Google a annoncé quelques jeux à venir dans la boutique Stadia cette semaine et d’autres jeux auxquels les abonnés Stadia Pro ont accès dans son article de blog aujourd’hui.

La société a dévoilé deux nouveaux jeux rejoignant la boutique Stadia aujourd’hui : Katamari Damacy Reroll et Darkwood. Katamari Damacy Reroll est un remaster du jeu de puzzle-action de 2004 initialement sorti sur PlayStation 2, et est actuellement en vente pour les utilisateurs de Stadia et Stadia Pro jusqu’au 21 septembre. Darkwood est un jeu d’horreur de survie de haut en bas du développeur Acid Wizard Studio. maintenant disponible sur la boutique pour 15$.

Pendant ce temps, les abonnés Stadia Pro peuvent réclamer un autre jeu gratuit cette semaine avec PGA Tour 2K21 le 8 septembre. L’ajout surprise rejoint Ark: Survival Evolved, Darksiders II Deathinitive Edition, Little Big Workshop, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager et Wave Pause qui ont été ajoutées au service la semaine dernière.

Les membres Stadia Pro peuvent également jouer à Madden NFL 22 et Rainbow Six Siege sans frais supplémentaires ce week-end uniquement. Le week-end de jeu gratuit commence le jeudi 9 septembre à 10h PT jusqu’au lundi 13 septembre à la même heure.

Enfin, Google a noté que la plate-forme de création de jeux gratuits Crayta lancera sa saison Neon Coast le 8 septembre. La nouvelle saison de l’un des meilleurs jeux Stadia comprendra un mode photo, des stations balnéaires sur les îles tropicales et une bataille. laissez-passer avec des articles cosmétiques exclusifs pour 10 $.