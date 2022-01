Lancement de la bande-annonce de Buck’s Adventures

La première du sixième volet de la série de films d’animation à succès approche L’âge de glace, le 28 janvier prochain mâle fera ses débuts en tant que leader avec Les aventures de Buck, une production qui met l’accent sur la fouine, qui sera accompagnée des personnages déjà reconnus Crash, Eddie Manny, Sid et Diego.

Dans L’ère glaciaire : les aventures de Buck (2022) les frères possum Crash et Eddie ils veulent devenir indépendants, alors ils chercheront un endroit à eux pour vivre ; mais leurs plans changent quand ils se retrouvent piégés sous la glace dans une grotte pleine de dinosaures, c’est là que ça arrive mâle Pour les sauver, ils partent ensemble à l’aventure pour sauver les Monde perdu de la domination des dinosaures.

Pendant ce temps, en surface, Manny Le mammouth, Sid le paresseux, Diego le tigre et le reste du troupeau tentent de les sauver alors qu’ils font face à différentes adversités.

Le film sortira en exclusivité via Disney +, une plateforme qui abrite également les cinq autres films de l’ère glaciaire et deux émissions spéciales télévisées sur la saga.

L’ère glaciaire : les aventures de Buck (2022) présente les voix de Simon Pegg (Mission : Impossible – Fallout), Utkarsh Ambudkar (Garçon libre), Justina Machado (Un jour à la fois), Vincent Tong (Ninjago) et Aaron Harris. Il a été réalisé par John C. Donkin (producteur de Ice Age 4) et écrit par Jim Hecht (Âge de glace 2), Ray De Laurentis (Parents assez impairs) et Est-ce que schifrine (Bunsen est une bête), tandis que la production exécutive est en charge de Lori forte (La franchise L’Âge de Glace).