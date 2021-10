Lancement de la bande-annonce de lancement de Call Of Duty: Vanguard, avec le nouveau single de Jack White

La bande-annonce de lancement de Call of Duty: Vanguard est arrivée et contient un tout nouveau single de Jack White de The White Stripes. La bande-annonce se concentre sur la façon dont Vanguard a trois modes principaux: campagne, multijoueur et zombies (ce qui le sépare du concurrent Battlefield 2042, qui n’a pas de campagne).

La bande-annonce met en avant l’histoire de Vanguard sur la Seconde Guerre mondiale, son mode multijoueur avec 20 cartes (le plus grand jamais au lancement d’un jeu Call of Duty) et son mode Zombies développé par le studio frère Treyarch. Il rappelle également aux téléspectateurs que les armes et autres éléments de Vanguard seront ajoutés au jeu de bataille royale Warzone – vérifiez-le.

Vanguard sera lancé le 5 novembre sur console et PC. C’est peut-être le premier d’une trilogie. L’écrivain Sam Maggs a récemment expliqué comment l’espoir est de pouvoir faire Vanguard 2 et Vanguard 3.

Dans d’autres nouvelles, Activision a récemment annoncé de nombreux nouveaux détails sur le mode Zombies de Vanguard, y compris ce qui est nouveau et différent pour cette itération du mode préféré des fans.

Call of Duty: Vanguard est libéré alors qu’Activision Blizzard fait face à un procès de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes. Tout récemment, le procès de la Californie a été accusé de violations de l’éthique.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.