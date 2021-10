Lancement de la bêta d’IOTA Smart Contracts avec zéro frais, interopérabilité et compatibilité EVM

La Fondation IOTA, la technologie de grand livre distribué open source à but non lucratif pour une nouvelle économie numérique, a annoncé la version bêta de IOTA Smart Contracts dans une version partagée avec CryptoSlate.

La solution de contrat intelligent entièrement fonctionnelle offre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités visant à résoudre les problèmes actuels d’évolutivité et de frais de transaction tout en offrant de nouvelles fonctionnalités actuellement inégalées dans l’espace crypto.

La bêta d’IOTA Smart Contracts permet aux utilisateurs de créer et d’exécuter pour la première fois des contrats intelligents personnalisés sur un réseau insensible. Il est également livré avec la prise en charge d’Ethereum Virtual Machine (EVM), la norme actuelle de l’industrie. Les développeurs peuvent désormais écrire des contrats intelligents Solidity au sein d’une chaîne EVM ancrée sur les sensations IOTA Tangle.

La fonctionnalité prend en charge plusieurs langages de programmation, notamment Go, Rust et Ethereum’s Solidity. Ce choix s’inscrit dans l’engagement de la Fondation IOTA en faveur de l’interopérabilité et de la standardisation, deux principes fondateurs de la nouvelle économie numérique.

Il est temps d’ajouter une nouvelle couche d’utilitaires à #IOTA et d’entrer dans Web3. La bêta de Smart Contracts est sortie !🚀

✔️#Soutien EVM

✔️Solidity, Go (TinyGo) ou Rust #SmartContracts

✔️Chaînes fragmentées, avec interopérabilité totale

✔️Définissez les incitations et les frais de jetons (ou allez #feeless)https://t.co/srEehlWyMn pic.twitter.com/tXJN0oehMh – IOTA (@iota) 21 octobre 2021

Plus d’évolutivité sur les contrats intelligents IOTA

Contrairement à Ethereum, les contrats intelligents IOTA permettent aux développeurs de définir leurs propres frais d’exécution. Cette tarification dynamique crée une incitation à réduire les frais, car différentes chaînes peuvent rivaliser pour le travail d’exécution d’un contrat intelligent.

La caractéristique la plus puissante et la plus unique des contrats intelligents IOTA est son évolutivité et son interopérabilité. Le réseau offre déjà un partage complet, permettant de faire évoluer les contrats intelligents au-delà des limites actuelles des autres réseaux.

En tirant parti de la tokenisation native sur le grand livre IOTA, tous les contrats intelligents sont capables d’encapsuler des actifs sur la couche de base. Cela rend tous les contrats intelligents et tous les actifs numériques créés sur IOTA entièrement interopérables sans avoir besoin de relais ou de ponts de confiance. Cela permettra une nouvelle composabilité puissante pour les développeurs dApp et de nouvelles possibilités pour les utilisateurs de s’engager dans l’écosystème.

Avec l’outil IOTA Smart Contracts Schema, les utilisateurs peuvent saisir les fonctionnalités qu’ils souhaitent inclure dans le contrat intelligent qu’ils rédigent et que le système génère et teste automatiquement le code passe-partout approprié.

«Nous avons intégré certaines des caractéristiques déterminantes de l’IOTA – interopérabilité, flexibilité, transactions sans sensation – dans une solution de contrat intelligent pour une nouvelle génération qui, selon nous, deviendra la norme de l’industrie une fois publiée sur le réseau principal IOTA. Nous invitons autant d’utilisateurs que possible à essayer la version bêta actuelle de Smart Contracts et à voir par eux-mêmes le potentiel de cette version », a déclaré Dominik Schiener, co-fondateur et président de la Fondation IOTA.

La version bêta des contrats intelligents IOTA peut être testée sur le DevNet IOTA 2.0. La Fondation IOTA s’efforce maintenant d’apporter sa solution de contrat intelligent au réseau principal IOTA afin que les utilisateurs puissent profiter de l’intégralité des fonctionnalités du contrat intelligent avant même la version IOTA 2.0.

