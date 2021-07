Lancement de la carte de crédit ICICI Bank HPCL Super Saver – Vérifiez les fonctionnalités, les récompenses et les avantages

Les clients peuvent demander la « carte de crédit ICICI Bank HPCL Super Saver » via la plate-forme bancaire en ligne de la banque ou l’application bancaire mobile, iMobile Pay.

ICICI Bank a annoncé aujourd’hui le lancement d’une carte de crédit comarquée avec Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) pour permettre aux utilisateurs d’obtenir des avantages et des points de récompense en utilisant plusieurs cartes de crédit en une seule. Nommée « ICICI Bank HPCL Super Saver Credit Card », la carte prétend offrir les meilleures récompenses et avantages aux clients sur leurs dépenses quotidiennes en carburant ainsi que d’autres catégories, y compris l’électricité et le mobile, les grands magasins comme Big Bazaar et D -Mart et portails de commerce électronique, entre autres. Alimentée par VISA, la carte est unique parmi ses pairs qui offrent généralement des avantages sur une seule catégorie de dépenses.

Caractéristiques de la carte de crédit ICICI Bank HPCL Super Saver :

Récompenses:

# 5 % de remise en argent sur les dépenses en carburant dans les points de vente HPCL, ce qui comprend une remise en argent de 4 % et une dispense de supplément de 1 %

# Avantage supplémentaire de 1,5% sous forme de points de récompense PAYBACK sur les dépenses en carburant effectuées via l’application « HP Pay » de HPCL

# 5 % de bénéfices sous forme de points de récompense PAYBACK sur les dépenses d’électricité et de téléphonie mobile ainsi que sur les achats dans les grands magasins comme Big Bazaar et D-Mart.

# 2 points PAYBACK par Rs 100 dépensés sur toutes les autres catégories, y compris les achats dans les magasins locaux et les portails de commerce électronique pour les achats en ligne

# 2000 points PAYBACK comme avantage d’adhésion, qui sont crédités sur le compte PAYBACK du client lors de l’activation de la carte

# Cashback de Rs 100 dans le portefeuille de l’application ‘HP Pay’ sur la première transaction effectuée à l’aide de l’application d’une valeur de Rs 1000 ou plus

S’exprimant lors du lancement de la carte, Sudipta Roy, responsable des actifs non garantis, ICICI Bank, a déclaré : « Chez ICICI Bank, nous nous efforçons constamment d’offrir des propositions innovantes qui répondent aux besoins croissants et changeants des clients. Nous sommes ravis de nous associer à HPCL pour lancer la « carte de crédit ICICI Bank HPCL Super Saver ». En règle générale, des cartes de crédit similaires offrent des avantages accélérés sur les dépenses dans une catégorie. Cette carte brise cette barrière car elle permet aux clients d’économiser sur chaque transaction qu’ils effectuent. Cela fait vraiment de la carte une « super star » de l’épargne. Nous pensons que cette carte permettra aux clients d’économiser davantage tout en profitant de la commodité des paiements numériques. »

SK Suri, directeur exécutif de HPCL – Retail, a déclaré : « HPCL est très heureuse de s’associer à ICICI Bank pour lancer la « carte de crédit ICICI Bank HPCL Super Saver » avec des offres et des récompenses uniques pour améliorer l’expérience client. Cette carte de crédit contribuera à promouvoir l’écosystème du paiement numérique dans les points de vente et à répondre aux attentes des clients avec ses offres innovantes. Le client obtiendra également des points de fidélité supplémentaires lorsqu’il utilisera cette carte sur notre application HP Pay.

Les clients peuvent demander la « carte de crédit ICICI Bank HPCL Super Saver » via la plate-forme bancaire en ligne de la banque ou l’application bancaire mobile, iMobile Pay. Ils obtiennent une carte numérique de manière 100 % sans contact et sans papier. La carte physique est également envoyée au client par ICICI Bank dans un délai de quelques jours. De plus, les clients peuvent gérer facilement leurs paramètres de transaction et leur limite de crédit sur l’application iMobile Pay.

De plus, ils peuvent mettre à niveau leur carte de crédit ICICI Bank existante vers « ICICI Bank HPCL Super Saver Credit Card » en utilisant iMobile Pay et les services bancaires en ligne.

Avantages à valeur ajoutée de la carte :

# Première fonctionnalité de l’industrie de l’assistance routière gratuite 24h/24 et 7j/7

# Exonération des frais annuels sur les dépenses de Rs 1,50,000/-

# Accès gratuit au salon de l’aéroport domestique

# Remises exclusives sur les réservations de billets de cinéma sur BookMyShow et Inox

# Offres de restauration exclusives grâce au programme Gâteries culinaires de la Banque

Les points PAYBACK sont crédités sur le compte PAYBACK du client qui est créé automatiquement au moment de l’émission de la carte. Les clients peuvent ensuite échanger ces points selon leur choix sur le site Web PAYBACK, l’application « HP Pay » ou dans les magasins/site Web des partenaires PAYBACK. Ils peuvent également échanger les points PAYBACK contre l’achat de carburant dans les points de vente HPCL.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.