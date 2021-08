Lancement de la carte KreditBee pour donner accès à des liquidités à court terme avec plusieurs options de remboursement

Un titulaire de carte peut effectuer plusieurs retraits ou achats (dans la limite de crédit) tout en payant des frais moindres.

KreditBee, une plate-forme de prêt numérique, a lancé aujourd’hui la « carte KreditBee » et est entrée dans le segment des cartes. La carte offre aux clients bancaires non desservis et mal desservis un accès à des liquidités à court terme avec plusieurs options de remboursement, éliminant ainsi le besoin de recourir à un prêt distinct.

La plateforme de prêt numérique s’est associée à RuPay et RBL Bank pour le lancement de ce produit. La carte KreditBee est une carte prépayée adossée à une ligne de crédit pour le consommateur final, où le montant est chargé sur le compte de la carte KreditBee une fois que l’utilisateur envoie une demande d’achat ou de prélèvement.

La plate-forme de prêt numérique a l’intention d’offrir 1 million de cartes d’ici la fin de l’exercice 22. La société affirme qu’elle offre polyvalence et flexibilité en termes de taille de billet et d’options de remboursement. Un client peut bénéficier d’une limite de crédit allant jusqu’à Rs 10 000 qui peut être remboursée en un seul cycle de facturation ne dépassant pas 45 jours.

Un titulaire de carte peut effectuer plusieurs retraits ou achats (dans la limite de crédit) tout en payant des frais moindres. La carte virtuelle aidera également les nouveaux clients à créditer, à construire leur pointage de crédit, à pouvoir ensuite bénéficier d’un financement à l’avenir, inaugurant à la fois une culture de crédit saine et une inclusion financière.

Madhusudan E, cofondateur et PDG de KreditBee, déclare : « La carte de crédit est un instrument financier ambitieux. Moins de 10 pour cent des clients des banques en Inde ont une carte de crédit. Les banques traditionnelles et les NBFC sont très strictes en matière d’émission de cartes. Nous visons à démocratiser le crédit en Inde en émettant une carte KreditBee, qui fonctionne de la même manière qu’une carte de crédit virtuelle pour toute personne qui est un emprunteur responsable, quel que soit son groupe démographique et de revenu. C’est le meilleur moyen pour un nouveau client de se constituer un historique de crédit, ce qui l’aidera à son tour à bénéficier de prêts plus importants à un stade ultérieur.

Caractéristiques de la carte KreditBee :

• C’est 100 pour cent virtuel – Une carte électronique sera générée sur l’application et peut être utilisée pour les transactions instantanément

• On obtient un accès rapide – Le processus de souscription est piloté par l’IA et génère une carte immédiatement

• Surclassement de crédit rapide – Les emprunteurs peuvent augmenter leur limite de crédit au cours d’un seul cycle de facturation

• Sûr et sécurisé – La carte est générée sur l’application KreditBee et est protégée par M-PIN

• Pas de frais cachés – Un produit transparent sans aucun frais caché

• Critères d’éligibilité pour l’offre : une carte liée au crédit pour les salariés et les indépendants dans toute l’Inde

Kunal Kalawatia, chef des produits, NPCI, a déclaré : « Nous pensons que cette carte prépayée adossée à une ligne de crédit dédiée à la population sous-bancarisée servira de catalyseur à l’autonomisation financière en rendant les facilités de crédit accessibles à tous et en favorisant l’inclusion financière dans le pays. Cette carte prépayée virtuelle offrira une expérience de crédit et d’achat sans contact et en toute sécurité à tous ses utilisateurs. Avec le lancement de cette carte prépayée, nous espérons assister à une augmentation de la demande de cartes de crédit dans les zones reculées, ce qui pourra à son tour stimuler davantage la pénétration des cartes RuPay dans le pays. »

