Lancement de la chaîne musicale Bon Jovi sur Sirius Xm

SiriusXM a annoncé aujourd’hui le lancement de Radio Bon Jovi, une nouvelle chaîne de musique en streaming célébrant la musique et la carrière du groupe. Cette nouvelle chaîne de marque d’artiste coïncide avec le 35e anniversaire de la sortie de l’album révolutionnaire du groupe, “Glissant lorsqu’il est mouillé”. Radio Bon Jovi commence aujourd’hui, mercredi 1er septembre et est disponible partout où les auditeurs diffusent SiriusXM.

Radio Bon Jovi présentera la musique épique et la carrière du Temple de la renommée du rock and roll les intronisés BON JOVI. Cette chaîne musicale explorera des décennies de BON JOVI hymnes rock, favoris des fans et plus grands succès, ainsi que des chansons d’autres artistes, triés sur le volet par Jon Bon Jovi. Les auditeurs peuvent également s’attendre à trouver des concerts spéciaux exclusifs tirés des vastes archives du groupe, ainsi que des interviews et des commentaires de Jon, membres du groupe et de l’équipe.

La nouvelle chaîne de diffusion en continu proposera également des DJ invités, des événements de prise de contrôle des fans et des DJ invités de célébrités et d’artistes qui donneront leur avis sur les favoris. BON JOVI chansons et partager leur point de vue sur l’influence du groupe. Organisée mensuellement, la série d’artistes DJ invités démarre avec Jean Rzeznik du GOO GOO POUPÉES le jeudi 2 septembre à 13 h HE alors qu’il joue son favori BON JOVI coupes. Les auditeurs de Radio Bon Jovi aura également droit à une série de concerts hebdomadaires mettant en vedette des performances en direct tirées des archives du groupe. La première série de concerts démarre avec “En direct au China Club”, hébergé par BON JOVIingénieur du son de longue date Obie O’Brien, le vendredi 3 septembre à 18 h HE et met en vedette BON JOVIconcert exclusif de New York City’s China Club, enregistré en septembre 2000. Chaque semaine, O’Brien va creuser profondément dans les archives pour sélectionnés à la main BON JOVI performances tout en partageant des détails exclusifs sur certaines de ses émissions préférées.

Accès en streaming à SiriusXM est inclus avec la plupart des abonnements. Les abonnés peuvent écouter Radio Bon Jovi en ligne et en déplacement avec l’application SXM, et avec Amazon Alexa ou comme vous diffusez à la maison. Rendez-vous à cet endroit pour en savoir plus.

