Lancement de la collection de boîtiers elago AirPods 3 avec de nombreux styles

Après avoir vu les tout nouveaux AirPods 3 débuter plus tôt dans la semaine, la marque d’accessoires populaire elago lance maintenant une collection de nouveaux étuis à associer aux derniers d’Apple. Allant des couvertures rétro inspirées des Mac et des Game Boys classiques à d’autres styles amusants et offres robustes, tous les boîtiers qui viennent de sortir bénéficient de remises de lancement. Rendez-vous ci-dessous pour examiner de plus près tous les nouveaux boîtiers elago AirPods 3.

elago lance une nouvelle collection de boîtiers AirPods 3

elago est depuis longtemps l’un de nos fabricants de boîtiers préférés ici chez 9to5Toys, et la marque poursuit maintenant cette tendance en déployant une collection de tout nouveaux boîtiers pour les AirPods 3 d’Apple qui viennent d’être annoncés. Bien que les styles réels soient tous les mêmes que nous. J’ai vu dans le passé, chacun a été mis à jour pour être compatible avec les derniers vrais écouteurs sans fil.

Un point culminant facile pour lancer les choses doit être le boîtier AW3, qui arrive pour apporter des styles rétro Mac à vos AirPod 3. Le couvercle est composé d’un matériau en silicone souple et présente un coloris beige en forme de Macintosh classique. Il y a même l’emblématique Hello esquissé à l’avant à côté du lecteur de disquette.

Et comme vous le trouverez avec tous les autres étuis elago AirPods 3, celui-ci garde le voyant de charge visible et offre une découpe en bas pour brancher un câble Lightning. Ils sont également tous compatibles avec les chargeurs Qi. Le prix du boîtier elago AW3 est fixé à 12,99 $.

Voici tous les autres étuis à thème : Étui Game Boy AW5 : 13 $ Caisse de crème glacée : 13 $ Caisse de pêche : 12 $

Les boîtiers robustes elago AirPods 3 aident à repousser l’usure

Du côté le plus robuste de la collection de boîtiers elago AirPods 3, la marque déploie également plusieurs nouvelles façons d’apporter une protection supplémentaire dans le mélange. Bien que les étuis à thème soient assez originaux dans leurs conceptions, elago propose également une paire de housses plus volumineuses qui ajoutent des mousquetons et offrent une protection supplémentaire contre les chutes.

Étui d’armure : 12 $ Étui à armure solide : 10 $

Les nouveaux étuis en silicone offrent une protection simplifiée

Et enfin pour ceux qui veulent juste mélanger les styles blancs habituels du boîtier de charge d’Apple, elago propose également des couleurs plus simplistes qui se déclinent en différentes couleurs. Ceux-ci ne fourniront pas autant de protection, mais devraient aider à se défendre contre les éraflures et autres dommages.

Coque en silicone: 9 $ Cas clair : 11 $ Boîtier hybride liquide : 11 $

Tous les nouveaux boîtiers elago AirPods 3 sont désormais disponibles sur Amazon. Mieux encore, chacun d’entre eux bénéficie également de remises de lancement en ce moment lorsque vous coupez le coupon sur la page sur la liste. Ce sont déjà quelques-uns des cas les plus abordables, et pouvoir profiter du prix de lancement les rend encore plus convaincants.

