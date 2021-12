Lancement de la «crypto-monnaie négociée en bourse» de Tezos sur la bourse allemande

Le lancement fait partie d’une offre plus large d’ETC Group, qui a annoncé son intention de répertorier cinq nouveaux produits de crypto-monnaie ce mois-ci. Les ETC offriraient aux investisseurs une exposition à une poignée de blockchains de couche 1 à croissance rapide, notamment Tezos, Polkadot, Solana, Stellar et Cardano.

Share