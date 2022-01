Lancement de la feuille de route Shiba Inu

L’équipe de Bigger Entertainment, dirigée par Steven Cooper, a publié la feuille de route Shiba Inu Burn jusqu’en 2022. À l’enthousiasme des utilisateurs.

Plus précisément, cela a été annoncé par un tweet le 28 décembre par Bigger Entertainment, le premier label de disques crypto et créateur des listes de lecture de Shib Burner. Selon la firme, il y a de grands projets pour Shiba Inu l’année prochaine.

« SHIARMY tu l’as demandé. Alors nous allons y arriver. Bigger Entertainment a de grands projets pour 2022. Nous organiserons des initiatives de combustion SHIB chaque mois l’année prochaine. «

#SHIARMY VOUS l’avez demandé alors NOUS allons y arriver ! Bigger Entertainment a d’énormes projets pour 2022 ! Nous organisons des initiatives de brûlure #SHIB CHAQUE mois l’année prochaine ! & Vous pouvez lire ici tout ce qui concerne ce sujet! https://t.co/PznwXoVQ8R – Bigger Entertainment (@biggerent) 28 décembre 2021

Bigger Entertainment publie la feuille de route de Shiba Inu

Surtout dans un article de blog, l’équipe de Bigger Entertainment a écrit :

« Maintenant que cette année se termine, la nouvelle année approche à grands pas. Mais ne vous inquiétez pas, nos brûlures SHIB ne feront pas partie du passé. Nous avons une grande feuille de route prévue pour 2022, avec des initiatives qui brûlent chaque mois.

Du 14 janvier au 14 février. La campagne de merchandising Shib Lovers. Et le meilleur, c’est que 80 % du produit de tous les achats de Shib Lovers sera utilisé pour brûler SHIB ! Au cours de la semaine du 7 au 13 février. Nous avons un cadeau très spécial pour tous les fans de football ! Nous organiserons un événement Shib SuperBurn du 13 mars au 4 avril. Nous ne pouvons pas oublier de montrer un peu d’amour pour le basket-ball. Alors bien sûr, nous allons présenter NFT Madness.

« Il y aura bientôt plus de détails sur chacune de ces initiatives de brûlage et les événements de brûlage à venir. Je te vois là-bas ».

Quand le jeton a-t-il été créé ?

Il est à noter que le jeton Shiba Inu a été créé en août 2020 par un fondateur pseudonyme nommé Ryoshi.

En effet, Ryoshi appelle Shiba Inu « une expérience de construction communautaire spontanée décentralisée » dans le livre blanc du jeton. Le jeton Shiba Inu est un jeton ERC20 basé sur Ethereum.

En particulier, le 27 octobre de cette année, Shiba Inu a réussi à dépasser la capitalisation boursière de Dogecoin et s’est positionné parmi le Top 10 des crypto-monnaies. De toute évidence, ce mouvement du mème crypto a généré des points de discussion dans la communauté crypto.

Soit dit en passant, les pièces meme sont considérées par certains comme les investissements les plus risqués et les plus déconcertants du marché, tandis que d’autres pensent le contraire. Il n’est donc pas étrange d’observer sur Twitter les débats, certains amicaux et d’autres moins, sur la valeur du Shiba Inu.

En conclusion, selon les données de CoinMarketCap, Shiba Inu, qui a commencé comme un mème d’un autre mème, est désormais la 13e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. En fait, le prix du Shiba Inu se négocie à 0,00003413 $.

Je dis au revoir avec cette phrase de Mark Twain : « Si tu dis la vérité, tu n’auras pas à te souvenir de quoi que ce soit.

