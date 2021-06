Lancement de la fonctionnalité Pixel de juin 2021 : tout est lancé ici

Robert Triggs / Autorité Android

Aujourd’hui, Google déploie sa dernière fonctionnalité Pixel, une mise à jour trimestrielle massive pour ses appareils Pixel. Le drop comprend de nouvelles fonctionnalités de photographie, des options de sécurité et de sécurité, des fonds d’écran, etc. La baisse va maintenant à tous les appareils Pixel actuellement pris en charge (tout après le Pixel 2, essentiellement).

Si vous possédez un téléphone Pixel, c’est un grand jour ! Google déploie maintenant la dernière fonctionnalité pour sa gamme de téléphones Pixel.

Êtes-vous nouveau sur Pixels ? Essentiellement, une suppression de fonctionnalité est une mise à jour trimestrielle de tous les téléphones Pixel actuellement pris en charge. Plutôt que de publier quelques mises à jour intéressantes chaque mois comme avant, Google enregistre désormais toutes ses nouveautés et les vide tous tous les trois mois. Aujourd’hui marque la deuxième baisse de 2021.

Comme d’habitude, il y a beaucoup de nouvelles mises à jour incluses avec cette baisse en plus du correctif de sécurité mensuel habituel. Nous les décomposons tous ci-dessous. Si vous souhaitez l’installer sur votre Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a/4a 5G ou Pixel 5, rendez-vous simplement sur Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système > Rechercher une mise à jour. Ou, au contraire, attendez simplement la notification OTA, qui devrait arriver à un moment donné aujourd’hui.

Astrolapse

Les modes Night Sight et Astrophotography de Google permettent de prendre des photos de nuit en un clin d’œil. Avec la dernière fonctionnalité Pixel, cependant, il existe un nouveau paramètre appelé “astrolapse”. Essentiellement, ce long métrage enregistre un court métrage qui montre les étoiles se déplaçant dans le ciel nocturne.

Pour que cela fonctionne au mieux, votre téléphone devra être parfaitement immobile et dans un endroit peu pollué par la lumière. Plus vous définissez le timelapse, plus vous verrez de mouvement dans le ciel.

Malheureusement, cette fonctionnalité est limitée aux Pixel 4/4XL, Pixel 4a/4a 5G et Pixel 5. Les utilisateurs de Pixel 3 et Pixel 3a n’ont pas de chance.

Dossier verrouillé

Lors de Google I/O 2021, la société a partagé des informations sur une prochaine fonctionnalité Pixel appelée Locked Folder dans l’application Google Photos. Eh bien, c’est parti aujourd’hui ! Comme on peut l’avoir deviné, la fonctionnalité vous permet de conserver les photos derrière un mot de passe afin qu’elles restent privées et en sécurité.

Vous pouvez déplacer les photos que vous avez déjà prises dans un dossier verrouillé. Ou, vous pouvez choisir d’enregistrer une photo que vous êtes sur le point de prendre dans votre dossier verrouillé. Le GIF ci-dessus montre à quel point il est facile de sélectionner l’endroit où vous voulez que votre photo aille avant de la prendre.

De toute évidence, les photos dans le dossier verrouillé n’apparaîtront pas sur les écrans intelligents ou dans vos mémoires.

Autres mises à jour de la fonctionnalité Google Pixel

Voici les autres éléments de la fonctionnalité Pixel déployés aujourd’hui :

Fonds d’écran du mois de la fierté : Le drop comprend trois nouveaux fonds d’écran sur le thème du mois de la fierté 2021 créés par Ashton Attz. Vous pouvez les voir ci-dessus.

Détection d’accident de voiture : De plus en plus de pays prennent désormais en charge la fonction de détection d’accident de voiture de Pixel, notamment l’Espagne, l’Irlande et Singapour. Cette fonctionnalité vous contacte si elle détecte que vous avez peut-être été victime d’un crash. Si vous n’accusez pas réception de l’alerte, votre téléphone peut automatiquement appeler à l’aide.

Alertes de marche : Si vous marchez en utilisant votre téléphone, vous recevrez maintenant un avertissement vous invitant à lever les yeux pour des raisons de sécurité. C’est ce qu’on appelle Heads Up et cela fait partie de la suite Digital Wellbeing.

Appels téléphoniques de l’assistant : Si votre téléphone sonne mais est hors de portée, vous pouvez désormais dire « Ok Google, réponds à l’appel » ou « OK Google, rejette l’appel ».

Meilleur presse-papiers Gboard : Si vous copiez des informations textuelles qui incluent des éléments tels que des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des URL, etc., Gboard de Google les analysera automatiquement et les affichera sous forme d’options de collage. Cela devrait rendre encore plus facile le partage d’informations au sein des applications de messagerie.

Filtre d’appel : Les utilisateurs de Pixel au Japon peuvent désormais profiter de l’écran d’appel, la fonctionnalité dans laquelle l’assistant répond à vos appels pour vous aider à éliminer le spam.

Langues de l’enregistreur : Vous pourrez bientôt utiliser l’application Recorder dans davantage de dialectes basés sur l’anglais, notamment l’anglais singapourien, australien, irlandais et britannique. Celui-ci se déploie d’ici la fin juillet.

C’est tout pour les nouvelles fonctionnalités Pixel ! Il faudra attendre septembre 2021 pour le prochain.