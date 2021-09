Lancement de la fonctionnalité Super Follow de Twitter avec trois niveaux d’abonnement

Plus que jamais, Twitter prépare le lancement de sa fonctionnalité attendue Super Follow. La chercheuse Jane Manchun Wong a maintenant expliqué comment vous pourrez configurer cette fonctionnalité dans votre profil, vos niveaux d’abonnement, etc.

Après des mois d’aperçus et d’informations, Wong a déclaré que Twitter offrirait trois options de prix d’abonnement Super Follow : 2,99 $/mois, 4,99 $/mois et 9,99 $/mois.

Comme il apparaît, les utilisateurs ne pourront pas modifier le prix après l’avoir soumis. Jane Manchun Wong a également pu montrer comment Twitter aidera ses utilisateurs à créer leur fonctionnalité Super Follow étape par étape.

La « configuration des avantages » d’être un super suiveur se compose de trois étapes :

Apprendre en quoi consiste cette fonctionnalité ; Décrire les avantages que vous offrirez ; Choisissez ce que paient vos adeptes du souper.

Twitter avertit ses utilisateurs de “faire une bonne première impression avec un message d’introduction rapide pour vos super abonnés”. Ensuite, il donne quelques exemples de ce qu’il faut écrire.

Il indique également que les utilisateurs obtiendront un badge public Super Follower qui «permet de se faire remarquer, de discuter et de se connecter plus facilement». Une fois que tout est réglé, vous pouvez choisir ce que vous voulez charger. Par exemple:

2,99 $ par mois

Construisez une base plus grande et plus large; Publication et interaction peu fréquentes avec les abonnés.

4,99 $ par mois

Élargissez votre base et maximisez vos revenus ; Publication modérée et interaction avec les abonnés.

9,99 $ par mois

Construisez une base intime; Publication régulière et interaction avec les abonnés.

Après tout cela, Twitter vérifiera si tout va bien et vous informera lorsque Super Follows est activé dans votre compte.

Au cours des derniers mois, la chercheuse Jane Manchun Wong a également pu déterminer à quoi ressembleront les bannières de tweet exclusives à Super Follows, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de réactions que Twitter devrait lancer pour ses utilisateurs.

Wong a également prévisualisé quel compte sera la page officielle de Twitter pour la fonctionnalité Super Follows, qui est celle-ci ici.

En 2021, Twitter a fait de gros efforts pour que sa base d’utilisateurs s’abonne à du contenu, car nous avons déjà Ticketed Spaces, Tip Jar for Spaces et Twitter Blue.

Êtes-vous impatient d’essayer cette fonctionnalité ? Envisagez-vous de Super Follow quelqu’un lorsqu’il sera disponible ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

