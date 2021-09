Lancement de la fonctionnalité Super Follows de Twitter avec trois niveaux d’abonnement

Twitter vient de lancer sa fonctionnalité Super Follows tant attendue. Après avoir signalé que la chercheuse Jane Manchun Wong en a montré plus sur la façon dont les utilisateurs pourront configurer cette fonctionnalité dans leurs profils, elle a maintenant été introduite par Twitter lui-même.

Dans un article de blog, la société présente la fonctionnalité Super Follow :

Aujourd’hui, nous sommes ravis de présenter Super Follows, une nouvelle façon pour les gens de gagner des revenus mensuels en partageant du contenu réservé aux abonnés avec leurs abonnés sur Twitter. Avec Super Follows, les utilisateurs peuvent créer un niveau de conversation supplémentaire sur Twitter (partager des Tweets bonus et plus encore !)

Comme l’a montré Wong, Twitter propose trois options de prix d’abonnement Super Follow : 2,99 $/mois, 4,99 $/mois et 9,99 $/mois pour que les gens « monétisent des bonus, du contenu “en coulisses” pour leurs abonnés les plus engagés sur Twitter. “

La société donne quelques exemples de la façon dont les créateurs peuvent donner à leurs Super Followers un accès spécial aux conversations bonus :

Pour les amateurs de soins de la peau à la recherche de conseils supplémentaires pour améliorer leur routine, MakeupforWOC offre un traitement au niveau du client à ses Super Followers. Réponses à toutes vos questions urgentes sur les soins de la peau ! Pour ceux qui vivent actuellement les jours de gloire de l’université (et pour ceux d’entre nous qui sont nostalgiques), riez avec les histoires les plus drôles en coulisses de @Myeshachou enregistrées juste pour ses super suiveurs.@KingJosiah54 donne son analyse sportive la plus approfondie à son le public de passionnés de sport le plus engagé qui veut le vrai scoop sur le match d’hier soir. @tarotbybronx plonge plus profondément dans l’astrologie, le tarot et les conseils de guérison intuitifs pour leurs super adeptes. Obtenez des conseils spirituels supplémentaires sur ce que les étoiles et les cartes vous réservent.

Les créateurs peuvent trouver et interagir avec leurs Super Abonnés en recherchant le badge Super Abonnés. Ces badges publics seront mis en évidence sous leur nom de Super Abonnés chaque fois qu’ils répondront au tweet d’un créateur.

Qui peut créer un abonnement Super Follows ?

La fonctionnalité Super Follows commence avec un petit groupe aux États-Unis qui a demandé cela et peut configurer un abonnement Super Follows. Les gens peuvent continuer à postuler pour rejoindre la liste d’attente en ouvrant la barre latérale sur la chronologie d’accueil, en appuyant sur Monétisation, puis en sélectionnant la fonctionnalité.

Pour être éligibles à la liste d’attente dès maintenant, les utilisateurs doivent avoir 10 000 abonnés ou plus, avoir au moins 18 ans, avoir tweeté 25 fois au cours des 30 derniers jours, être aux États-Unis et suivre la politique de super suivi de Twitter.

Pour vous abonner, d’autre part, appuyez simplement sur le bouton Super Follow sur le profil d’un compte pour voir une description de leurs offres payantes et de leurs prix.

À l’heure actuelle, les utilisateurs d’iOS aux États-Unis et au Canada peuvent sélectionner des comptes Super Follow et nous allons le déployer pour les utilisateurs d’iOS dans le monde entier dans les prochaines semaines. Les créateurs peuvent partager des Tweets Super Follows sur iOS uniquement et les Tweets Super Follows peuvent être consultés sur iOS, avec Android et twitter.com bientôt disponibles.

En 2021, Twitter a fait de gros efforts pour que sa base d’utilisateurs s’abonne à du contenu, car nous avons déjà Ticketed Spaces, Tip Jar for Spaces et Twitter Blue.

Êtes-vous impatient d’essayer cette fonctionnalité ? Envisagez-vous de Super Follow quelqu’un? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

