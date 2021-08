Lancement de la gamme de soins de la peau Gen Z de P&G chez Walmart – WWD

La dernière offre de Walmart Inc. pour le consommateur de la génération Z provient de l’un des plus grands fabricants de produits de beauté.

La nouvelle marque de P&G, DermaGeek, cible le plus grand et le plus jeune ensemble d’acheteurs de produits de beauté, en commençant par le plus grand détaillant au monde. Les prix varient de 10,99 $ à 26,99 $ pour ses six premières unités de stockage, qui comprennent un nettoyant, un hydratant avec SPF, trois sérums et une crème de nuit.

Destinée à l’ensemble TikTok plus averti, la gamme est non sexiste, certifiée PETA sans cruauté et végétalienne, et se positionne fortement en fonction de leurs ingrédients actifs.

“Il s’agit de donner aux consommateurs l’accès aux meilleurs ingrédients recommandés pour une fraction du prix”, a déclaré Eric Rose, directeur principal de la marque chez DermaGeek. « Nous sommes libres de ce que nous appelons la liste des non-non, qui comprend les parfums, les parabènes, les phtalates et les colorants synthétiques. »

“Il est destiné aux consommateurs de la génération Z”, a ajouté Rose. « Nous l’avons conçu pour ce que nous appelons la « peau-intellectuelle » de la génération Z. Ils maîtrisent parfaitement le numérique, ils sont toujours connectés. Ils ont fait leurs recherches, ils connaissent les ingrédients qu’ils veulent mettre sur leur peau, et tout aussi important, ils connaissent les ingrédients qu’ils ne veulent pas mettre sur leur peau.

L’intérêt du marché pour des soins de la peau plus cliniques, a déclaré Rose, est toujours à la hausse. «Ce consommateur va être le consommateur de soins de la peau qui est éduqué sur les ingrédients et les avantages mais qui souhaite la transparence. Nous avons constaté une croissance significative dans le segment dermatologique des soins de la peau, et en même temps, nous avons vraiment vu ce changement dans la façon dont les consommateurs obtiennent leurs informations sur les soins de la peau et sur ce qui leur convient.

Comme indiqué précédemment par WWD, les marques qui ont une sensation clinique avec des formulations simples ont tendance à bien performer sur les réseaux sociaux, tels que The Ordinary et CeraVe. Stratégiquement, les enjeux sont élevés : des sources de l’industrie estiment que la marque dépassera les 20 millions de dollars de ventes au détail pour sa première année sur le marché, bien que Rose n’ait pas commenté la projection.

Rose a attribué la résurgence des soins de la peau cliniques sur les marchés de masse et de prestige à la pandémie. “Nos données indiquent qu’un milliard de rendez-vous de médecins ont été annulés en 2020, et cela a évidemment eu un impact sur le segment”, a-t-il déclaré. « Les recherches sur les soins de la peau ont augmenté de plus de 200 %, et 75 % des consommateurs se rendent sur les réseaux sociaux pour obtenir des conseils sur les soins de la peau. Ce que cela a motivé, c’est la possibilité de se connecter directement avec les médecins de la peau sur TikTok, mais cela a également suscité une réelle demande de transparence. »

La campagne TikTok de la marque fait partie intégrante de sa stratégie, dont une partie comprend un arsenal de dermatologues qu’elle qualifie de « vrais derms de conversation ». Les partenaires “comprennent que les consommateurs souhaitent les meilleurs ingrédients recommandés par les dermatologues, mais ils ne voudront peut-être pas dépenser 200 $ pour un compte-gouttes de rétinol”, a déclaré Rose.

