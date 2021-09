Lancement de la gamme iPhone 13 avec les nouveaux iPad, iPad Mini et Apple Watch Series 7 : vérifiez les prix en Inde, les détails de disponibilité ici

Voici les prix et la disponibilité des appareils Apple nouvellement lancés ! (Image : .)

Événement de diffusion en continu Apple California 2021 : L’événement attendu California Streaming d’Apple s’est terminé par l’annonce de sa prochaine gamme d’appareils. La gamme iPhone 13, l’iPad de neuvième génération, l’iPad Mini de sixième génération et l’Apple Watch Series 7 ont été lancés lors de l’événement lors du discours d’ouverture du PDG Tim Cook. Cependant, contre les attentes des gens, Cupertino n’a pas sorti le prochain produit de sa gamme AirPods. Avant l’événement, les rumeurs sur le lancement d’AirPods 3 étaient nombreuses, mais il semble que le calendrier d’Apple pour ce lancement ne soit pas celui que nous attendions. Néanmoins, l’événement était encore rempli d’abondance. Voici les prix et la disponibilité des appareils Apple nouvellement lancés !

Lire aussi | Avec le lancement de l’iPhone 13, Apple met fin à ce qui était autrefois son iPhone phare «le plus abordable»

iPad de neuvième génération, iPad Mini de sixième génération : prix, disponibilité en Inde

L’iPad de neuvième génération a été annoncé par Apple avec une puce A13 Bionic plus rapide, un affichage True Tone, une caméra frontale ultra large 12MP améliorée et le nouvel iPadOS 15. L’iPad sera disponible dans les mêmes deux couleurs que les modèles précédents – Space Gray et Silver , et il a deux variantes – l’iPad 64 Go et l’iPad 256 Go. Le modèle WiFi de l’iPad 64 Go a été proposé au prix de Rs 30 900 et la variante 256 Go coûtera Rs 44 900. D’autre part, le modèle WiFi + Cellular de la variante 64 Go coûtera Rs 42 900 au client et le modèle 256 Go de Rs 56 900. Alors que les utilisateurs peuvent pré-commander l’iPad sur le site Web d’Apple, l’iPad sera expédié à partir du 1er octobre, selon le site Web d’Apple.

La star de la nouvelle gamme d’iPad, cependant, était l’iPad Mini qui a été équipé de la puce A15 Bionic, avec prise en charge de l’Apple Pencil de 2e génération et des bordures étroites. L’iPad Mini est disponible en quatre couleurs – Space Grey, Pink, Purple et Starlight. Tout comme l’iPad, il est également disponible en deux variantes – 64 Go et 256 Go. Alors que la version WiFi de la variante 64 Go coûtera Rs 46 900, la version WiFi + Cellular a été au prix de Rs 60 900. D’autre part, la variante WiFi du modèle 256 Go a été proposée au prix de Rs 60 900, et le WiFi + Cellular coûtera Rs 74 900/. Le modèle est disponible en pré-commande dès maintenant, et il commencera à être expédié à partir du 24 septembre.

Lire aussi | Apple met à jour l’iPad Mini avec une refonte majeure, la puce A15 Bionic et la 5G ; l’iPad d’entrée de gamme obtient True Tone et une caméra frontale améliorée

Apple Watch Series 7 : prix et disponibilité en Inde

L’Apple Watch Series 7 a été lancée par Apple avec un écran plus grand, une meilleure durabilité mais aucune mise à niveau majeure de la santé et de la forme physique.

Cependant, des rapports antérieurs faisant état d’un certain retard dans la fabrication de la nouvelle Apple Watch semblent être vrais, car l’Apple Watch Series 7 est le seul des nouveaux produits pour lequel Cupertino n’a pas donné de date définitive. Le site Web d’Apple indique seulement que le produit sera disponible plus tard cette année. Il a également émis un avertissement inquiétant “Les fonctionnalités sont susceptibles de changer” sur la page de l’Apple Watch Series 7 – cet avertissement n’est présent pour aucun des autres produits nouvellement lancés, indiquant que les problèmes de production pourraient être assez graves. Aucun prix indien n’a été révélé par la société non plus, ce qui signifie que nous devrons simplement attendre un moment pour savoir quand et pour combien les utilisateurs pourront acheter la nouvelle Apple Watch.

Lire aussi | Lancement de l’Apple Watch Series 7 avec un écran plus grand et plus lumineux et une charge plus rapide ; être disponible “plus tard cette année”

iPhone 13, iPhone 13 Mini : Prix, disponibilité en Inde

Le très attendu iPhone 13 est livré avec une puce A15 Bionic et des caméras améliorées ont été lancées par Apple mardi.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini seront disponibles pour les utilisateurs dans cinq couleurs différentes – rose, bleu, minuit, Starlight et (produit) rouge, et chacun aurait trois variantes – 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’iPhone 13 Mini coûtera Rs 69 900 pour le modèle 128 Go, tandis que le modèle 256 Go est au prix de Rs 79 900. En revanche, le modèle 512 Go de l’iPhone 13 Mini coûtera Rs 99 900.

Pendant ce temps, la variante iPhone 13 128 Go coûtera aux utilisateurs 79 900 Rs, la variante 256 Go de 89 900 Rs et la variante 512 Go de 1 09 900 Rs.

Les utilisateurs pourront pré-commander le téléphone à partir du 17 septembre 17h30 et l’expédition commencera à partir du 24 septembre.

Lire aussi | iPhone 13, iPhone 13 Mini lancé avec le SoC A15 Bionic et des caméras améliorées : spécifications, prix en Inde, autres détails

Prix ​​et disponibilité de l’iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en Inde

Avec des puces A15 Bionic et un écran ProMotion 120 Hz, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont été lancés. Comme l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini, Pro et Pro Max seront disponibles en pré-commande à partir de 17h30 le 17 septembre, et la livraison débutera le 24 septembre.

Les deux téléphones sont disponibles en quatre couleurs – Sierra Blue, Silver, Gold et Graphite. Non seulement cela, mais ils ont également quatre variantes de stockage – 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To – oui, vous avez bien lu !

La variante 128 Go pour Pro sera disponible pour Rs 1 19 900, tandis que la variante 256 Go coûtera Rs 1 29 900. La variante de 512 Go sera disponible pour Rs 1 49 900 et la variante 1 To a été au prix de Rs 1 69 900.

D’autre part, Pro Max exigera des utilisateurs qu’ils déboursent 1 29 900 Rs pour la variante 128 Go et 1 39 900 Rs pour la variante 256 Go. La variante 512 Go du Pro Max coûtera aux utilisateurs 1 59 900 Rs, tandis que la variante 1 To coûtera aux utilisateurs 1 79 900 Rs.

Lire aussi | Lancement de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max avec un écran ProMotion 120 Hz : spécifications, prix en Inde, autres détails

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.