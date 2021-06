Lancement de la Huawei Watch 3 et de la Watch 3 Pro avec un nouveau design et Harmony OS

Cela fait quatre ans que Huawei a lancé une montre intelligente à part entière et un couple depuis la Huawei Watch GT 2. Le paysage des montres intelligentes a considérablement changé depuis lors, et ce serait un euphémisme de dire que Huawei a traversé beaucoup de choses aussi. . Avec Harmony OS en remorque, Huawei est prêt à se lancer à nouveau dans la mêlée avec quelques nouveaux périphériques que la société a dévoilés lors d’un événement aujourd’hui.

La Huawei Watch 3 rejoint le portefeuille impressionnant mais daté de Huawei. Voici ce que vous devez savoir.

Montre Huawei 3 : Quoi de neuf ?

Le plus grand changement de conception avec la Huawei Watch 3 est à l’avant et au centre. Fini les énormes lunettes saillantes et la numérotation des montres de plongée. Au lieu de cela, Huawei utilise l’espace du mieux qu’il peut, réussissant à presser un écran AMOLED de 1,43 pouce à l’avant, avec une fine lunette autour de sa circonférence. C’est un écran haute résolution et super lumineux, vous n’aurez donc aucun problème à l’extérieur. Le boîtier est en acier de haute qualité, le dos est en céramique et le verre trempé protège l’écran.

Les changements de conception se poursuivent, Huawei remplaçant son système à deux boutons par une seule couronne rotative sur le côté de la montre. Ce n’est pas la lunette tournante de la Galaxy Watch 3, mais c’est certainement une amélioration par rapport au fait de devoir glisser et appuyer sur l’écran toute la journée. Le défilement des menus et de tout le reste à l’écran est rapide et intuitif. Et avec une couronne physique, vous êtes libre de l’utiliser avec les mains mouillées ou avec des gants. Huawei vante également le retour haptique de « sentiment de qualité supérieure », mais nous devrons voir à quel point cela fait une différence dans l’expérience globale.

Chaque version de la Huawei Watch 3 est livrée avec une connectivité eSIM et 4G afin que vous puissiez laisser votre téléphone derrière vous. Vous pouvez passer et recevoir des appels et des SMS réguliers, et même des appels vidéo lors de vos déplacements. Vous pouvez également diffuser de la musique en déplacement et synchroniser vos listes de lecture à partir de services de diffusion de musique populaires sur le réseau cellulaire.

En ce qui concerne les capteurs, vous obtenez les suspects habituels tels que la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène dans le sang et tout le nécessaire pour le suivi de la condition physique au quotidien. S’ajoute à la liste un premier capteur de température de l’industrie qui permet une surveillance continue de la température de la peau.

Il existe différentes versions de la Huawei Watch 3 : Active, Sporty Classic, Classic et Elite. Cependant, la différence semble résider principalement dans le type de bracelet de montre que vous obtenez. L’Active est livré avec un bracelet en silicone. Le Classic et le Sporty Classic sont livrés avec des bracelets en tissu et en cuir, et vous obtenez un bracelet en métal avec l’Elite. Cependant, le logiciel et le matériel restent les mêmes dans tous les domaines.

Fonctionnalités du logiciel

Harmony OS sur la Huawei Watch 3 est peut-être nouveau, mais il est trop familier à première vue. Huawei utilise un lanceur de grille pour la navigation dans les applications. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur les icônes circulaires à l’écran. Si vous avez beaucoup d’applications, la couronne rotative vous permet de zoomer sur des zones particulières et de trouver l’application que vous souhaitez. Semble familier? Mais si ça marche, ça marche, et l’Apple Watch prouve que cette disposition fonctionne.

Huawei a également fait un excellent travail avec tout le reste. Les cadrans de la montre sont superbes et vous obtenez des informations de suivi de la condition physique et des mesures de santé colorées et détaillées. Huawei a beaucoup travaillé sur la façon dont les informations vous sont présentées sur la montre, et cela se voit vraiment. En parlant de suivi de la condition physique, vous disposez de 17 modes d’entraînement professionnels tels que la course à pied, le cyclisme, la natation en piscine et en eau libre, l’aviron, l’entraînement libre, etc. Vous pouvez également configurer jusqu’à 85 modes personnalisés pour obtenir des informations détaillées sur votre routine d’exercice. Bien entendu, le suivi des activités toute la journée est également possible.

Huawei Watch 3 prend en charge les applications tierces pour la première fois.

La prise en charge des applications est limitée, mais vous pouvez accéder à la galerie d’applications de Huawei directement sur la montre. En dehors des applications propriétaires, Huawei établit lentement des partenariats avec des développeurs d’applications. De nombreuses applications tierces utiles sont donc déjà disponibles ou le seront peu de temps après le lancement.

Rien de tout cela n’a d’importance si la durée de vie de la batterie n’est pas bonne. Huawei dit que la Watch 3 offrira trois jours d’autonomie avec une utilisation normale avec la 4G activée. Vous pouvez également passer en « mode ultra longue durée » pour prolonger cette durée jusqu’à deux semaines. Le mode d’économie de batterie n’est pas non plus celui qui éteint tout et rend l’écran noir et blanc. Vous aurez accès aux fonctionnalités de base qui font l’expérience de la montre intelligente pour la plupart des gens. Cela comprend des cadrans de montre animés, 14 modes d’entraînement et des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, la surveillance de l’oxygène dans le sang, le suivi de la fréquence cardiaque, les appels Bluetooth, etc.

Montre Huawei 3 Pro

Non content de la Watch 3, Huawei a également annoncé la Watch 3 Pro pour faire passer les choses au niveau supérieur. Il a un design similaire à l’édition régulière, mais présente des gravures de montre de plongée autour du périmètre, bien qu’avec un look plus discret et élégant. Huawei utilise du verre saphir, un corps en titane et une coque en céramique pour sa montre connectée haut de gamme.

Les améliorations ne s’arrêtent pas au design. La Watch 3 Pro est livrée avec un GPS à double canal pour un suivi de position extrêmement précis. Le Pro obtient également une batterie plus grosse. Cela vous donne jusqu’à cinq jours avec une utilisation régulière et jusqu’à trois semaines avec le mode longue durée.

Prix ​​et disponibilité de la Huawei Watch 3

La Huawei Watch 3 sera disponible à partir du 18 juin au Royaume-Uni. Le prix commence à 349,99 £ (~ 496 $), et il arrivera sous les formes Active, Classic et Elite. Les acheteurs enthousiastes peuvent également réserver leur appareil via le Huawei Store entre le 2 et le 17 juin.

La Huawei Watch 3 Pro sera mise en vente un peu plus tard, à partir du 28 juin. Quant à son prix, les acheteurs britanniques devront débourser 499,99 £ (~ 709 $). La montre sera proposée sous deux formes : les éditions Classic et Elite. Huawei permet également aux acheteurs de réserver leurs montres entre le 2 et le 27 juin.

Huawei n’a pas encore annoncé la disponibilité et les prix dans d’autres régions.

La Huawei Watch 3 sonne vraiment bien sur le papier. Il sera intéressant de voir comment l’expérience logicielle, qui est généralement la chute des montres intelligentes modernes, résiste. La prise en charge limitée des applications s’améliorera avec le temps. Et si Huawei peut livrer tout le reste, la Huawei Watch 3 pourrait être l’une des montres intelligentes à battre en 2021.