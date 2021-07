Lancement de la maison haut de gamme à 36 % au deuxième trimestre 2021, la part du logement abordable chute à 20 % : ANAROCK

in

En 2018, sur env. 1,95 unités lakh lancées dans les 7 premières villes, le logement abordable avait la part la plus élevée à 40%, suivi de 36% dans la catégorie budgétaire INR 40-80 lakh et 16% dans le segment premium.

La pandémie a considérablement modifié les tendances auparavant dominantes sur le marché résidentiel indien. Notamment, cela a réduit la part globale de l’offre de nouveaux logements abordables dans les 7 premières villes.

Les dernières recherches d’ANAROCK indiquent que sur le total des nouveaux lancements d’environ. 36 260 unités dans les 7 premières villes au deuxième trimestre de 2021, le segment abordable (prix < INR 40 lakh) a contribué à une part de seulement 20 % (environ 7 230 unités), tandis que le segment haut de gamme avait la part la plus élevée de 36 % et le segment moyen avait une part de 32 %.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré: «Le segment premium (prix compris entre INR 80 lakh et INR 1,5 crore) avait la part de lancement la plus élevée de 36% (environ 13 130 unités), suivi de près par le segment intermédiaire avec une part de 32 % (environ 11 760 unités). »

« Les principales villes du sud d’Hyderabad, Bengaluru et Chennai représentaient ensemble au moins 72% de l’offre totale de nouvelles primes au deuxième trimestre. Les points névralgiques de l’immobilier NCR et MMR avaient la part la plus élevée de l’offre de logements abordables à 52% d’un total de 7 230 unités lancées dans cette catégorie », a-t-il ajouté.

Les nouvelles tendances de lancement dans les périodes pré et post COVID-19 dans les 7 premières villes indiquent que la nouvelle part de l’offre abordable a diminué après la pandémie.

# En 2018, sur env. 1,95 unités lakh lancées dans les 7 premières villes, le logement abordable avait la part la plus élevée à 40%, suivi de 36% dans la catégorie budgétaire INR 40-80 lakh et 16% dans le segment premium.

# De même, sur le total de 2,37 unités lakh lancées en 2019, le segment abordable représentait une part de 40%, suivi du segment intermédiaire avec une part de 33% et de la catégorie premium avec une part de 16%.

# Cependant, en 2020, sur le total de 1,28 unités lakh lancées dans les 7 premières villes, la part du segment abordable a été réduite à 30%. Le segment intermédiaire avait la part la plus élevée en 2020 à 40%, tandis que la catégorie premium a vu sa part augmenter à 21%. La baisse spectaculaire de la part des nouveaux lancements de logements abordables a été profonde à partir du deuxième trimestre 2020 – la période écoulée depuis la pandémie.

# Au premier semestre 2021, la part des logements abordables dans les nouvelles mises en chantier a encore baissé à env. 26 % des 98 380 unités lancées entre janvier et juin. Le segment intermédiaire avait la part la plus élevée à 39% tandis que le segment des logements haut de gamme avait une part de 25%. Une analyse plus poussée des tendances trimestrielles révèle qu’au premier trimestre 2021, la part de l’offre de logements abordables était de 30 % alors qu’au deuxième trimestre 2021, elle est tombée à seulement 20 %.

Facteurs ayant une incidence sur l’offre de logements abordables

Malgré l’accent continu du gouvernement sortant sur le logement abordable, les acteurs privés ont modifié leur stratégie en raison des nouvelles réalités pandémiques. Divers facteurs pourraient être responsables de la baisse de la part de l’offre de logements abordables :

# Une nouvelle offre abondante et abordable a été lancée dans les 7 premières villes après que le gouvernement a commencé à inciter ce segment après 2014 à soutenir le programme « Un logement pour tous d’ici 2022 ». La demande de logements abordables reste élevée, mais il y a maintenant un empilement de stocks d’invendus dans les villes. Selon les données d’ANAROCK, sur un total de 6,54 lakh d’unités invendues dans les 7 premières villes à la fin du deuxième trimestre 2021, le segment abordable a la part la plus élevée avec 33%.

# Le public cible du segment abordable (beaucoup d’employés dans les MPME) a ​​été gravement touché par la pandémie, contrairement aux acheteurs des catégories premium et luxe. De nombreux acheteurs de logements abordables ont dû reporter leurs décisions d’achat.

# Les marges bénéficiaires des promoteurs de logements abordables sont très minces. Dans un contexte d’inflation croissante des coûts des intrants de base (ciment, acier, main-d’œuvre, etc.), il leur est devenu difficile de lancer des logements économiques car la hausse des prix dans ce segment très sensible aux coûts est actuellement déconseillée. De plus, le volume global des ventes a diminué au cours de la dernière année en raison de la pandémie.

# L’éligibilité au prêt immobilier pour de nombreux acheteurs de logements abordables a été affectée par la pandémie en raison de la perte d’emplois et de la fermeture de nombreuses MPME, ce qui a entraîné une baisse significative des ventes dans cette catégorie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.