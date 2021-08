Lancement de la mini-console Amiga 500 avec 25 jeux en 2022

Retro Games a annoncé l’A500 Mini. Il s’agit d’une version plus petite de l’ordinateur domestique Amiga 500 16 bits initialement sorti en 1987.

L’A500 Mini émulera le jeu de puces d’origine de l’Amiga 500, ses futures révisions du jeu de puces amélioré et l’architecture graphique avancée de l’Amiga 1200. Il y aura 25 titres préchargés sur la mini-console, dont :

Another WorldATR: All Terrain RacingBattle ChessBreed 3DCadaverKick Off 2Pinball DreamsSimon The SorcererSpeedball 2: Brutal DeluxeThe Chaos EngineWorms: The Director’s CutZool: Ninja Of The ”Nth” Dimension

Retro Games a également été à l’origine de la création du C64 Mini, lancé en 2018. L’A500 Mini aura également la possibilité pour les joueurs de télécharger leurs propres jeux avec une clé USB, tout comme le C64. De plus, l’A500 Mini est livré avec une souris enfichable USB calquée sur l’original et un contrôleur de jeu à huit boutons.

Les options de câble d’alimentation USB-A et USB-C sont également disponibles sur la mini-console. Il existe également une foule de fonctionnalités pour cette mini-console, y compris des capacités de sauvegarde et de pause dans le jeu pour aider les joueurs avec ces titres classiques punitifs. L’unité a des options pour un rafraîchissement d’écran à 50 Hz ou 60 Hz ainsi qu’un filtre CRT et plusieurs options de mise à l’échelle.

L’Amiga 500 Mini coûtera 140 $ lors de son lancement début 2022.