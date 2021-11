Lancement de la mise à jour de Bitcoin Taproot dans trois jours, les capacités de contrat intelligent se débloqueront-elles ?

Dans environ 3 jours, la racine pivotante de Bitcoin sera mise en ligne. Il s’agit sans doute de la mise à jour la plus attendue et la plus vitale du réseau BTC depuis la mise à niveau de Segregated Witness (SegWit) en 2017.

Cette mise à jour comprend trois propositions d’amélioration de Bitcoin (BIP) : Tapscript, Schnorr Signatures et Taproot. Ils sont collectivement appelés la mise à jour Taproot qui cherche à incorporer des moyens plus privés et efficaces de traiter avec Bitcoin.

Les smart contracts deviendront-ils une réalité sur le réseau BTC ?

Étant donné que la mise à jour Taproot se compose de trois BIP, elle cherche à incorporer des contrats intelligents dans le réseau Bitcoin car elle économisera plus d’espace et sera plus privée en ajoutant plusieurs signatures dans une seule sortie de signature.

Le réseau BTC est un grand livre public car tout le monde peut voir les transactions de la chaîne. Par conséquent, il n’est pas privé et l’amélioration de Taproot est destinée à offrir une solution de confidentialité intégrée.

Les capacités de contrat intelligent sont quelques-uns des facteurs qui font augmenter les blockchains comme Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA) car elles sont nécessaires dans des secteurs en croissance comme la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non consommables (NFT).

Cette mise à jour renforcera également la confidentialité du Lightning Network en faisant en sorte que ses canaux ressemblent à des transactions BTC régulières. Le réseau Rayo est devenu parabolique car il permet d’effectuer des opérations hors chaîne sur le réseau Bitcoin, ce qui est moins cher et plus rapide.

Le hashrate de Bitcoin augmente

Selon la société minière Bitcoin Blockware Solutions :

« Depuis l’été de la migration minière chinoise, nous avons vu le taux de hachage (orange) revenir en ligne de manière agressive. Avec cela, Bitcoin a connu 8 niveaux de difficulté positifs consécutifs. Nous restons optimistes sur la croissance et la décentralisation du taux de hachage Bitcoin dans le monde. »

Le hashrate est utilisé pour mesurer la puissance de traitement du réseau BTC. Il permet aux ordinateurs de traiter et de résoudre les problèmes qui permettent l’approbation et la confirmation des transactions sur le réseau.

L’augmentation du taux de hachage peut être attribuée au fait que les États-Unis sont devenus le plus grand centre d’extraction de BTC après l’interdiction de l’extraction de crypto-monnaie par les autorités chinoises en mai.

Source de l’image : Shutterstock