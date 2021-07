Lancement de la nouvelle application Google Drive pour ordinateur avec Photos

Au début de cette année, Google a annoncé qu’il réorganisait sa stratégie de client de bureau pour Drive. Le nouveau « Google Drive pour ordinateur » qui remplace « Sauvegarde et synchronisation » en ajoutant le téléchargement automatique de Google Photos apparaît maintenant pour certains utilisateurs.

Mise à jour 7/12: Avec le déploiement déjà en cours pour certains utilisateurs, Google a officiellement détaillé aujourd’hui la nouvelle application Drive pour ordinateur de bureau sur Mac et Windows. En proposant une application pour les utilisateurs grand public et professionnels, la société a ajouté des fonctionnalités fréquemment demandées, telles qu’une compatibilité améliorée pour les versions récentes de Mac et Windows. Cela comprend une meilleure prise en charge de la photothèque sur les ordinateurs Apple, y compris les médias synchronisés avec iCloud. Enfin, il synchronisera mieux les photos modifiées et prendra en charge la sauvegarde du stockage externe (lecteurs flash, SSD, etc.).

Une amélioration de la vitesse sous-jacente consiste à télécharger Drive pour ordinateur directement sur Google Photos plutôt que de télécharger d’abord sur Google Drive et d’en faire une copie dans Google Photos.

Les utilisateurs existants de Sauvegarde et synchronisation seront invités à passer à Drive pour ordinateur dans les “semaines à venir”. Vous devez effectuer la mise à niveau d’ici septembre 2021, sinon les fichiers cesseront d’être téléchargés sur le cloud de Google.

Pendant ce temps, les entreprises clientes bénéficieront la semaine prochaine d’un flux de transition guidé à partir de la sauvegarde et de la synchronisation. Le 18 août, ces utilisateurs recevront une invite dans le produit pour effectuer la transition. À partir d’octobre, l’ancienne application cessera de fonctionner.

Original 7/2 : Google a depuis longtemps deux clients de bureau pour sauvegarder vos données sur son cloud. Drive File Stream pour les utilisateurs d’entreprise a été renommé “Google Drive pour ordinateur” en janvier. La société a suivi cette annonce en révélant comment l’application de sauvegarde et de synchronisation axée sur le consommateur disparaîtra en 2021 pour une approche unifiée.

Les comptes personnels et les clients d’entreprise utiliseraient le même client Drive pour ordinateur avec la sauvegarde Google Photos ajoutée. Les autres fonctionnalités grand public incluent le téléchargement de la bibliothèque Apple Photos et la prise en charge du stockage USB connecté. Aditionellement:

Les autres fonctionnalités grand public à venir incluent la synchronisation des dossiers locaux (Documents, Bureau, etc.) avec Google Drive et l’accès multi-compte. Pendant ce temps, les utilisateurs réguliers pourront synchroniser des fichiers individuels dans My Drive pour une utilisation hors ligne, un mode sombre et voir certaines intégrations Microsoft Office et Outlook.

Ces fonctionnalités commencent à être déployées avec la version 49 de Google Drive pour ordinateur. Au lancement, Google passe en revue les principaux faits saillants :

Stockez en toute sécurité tous vos fichiers: choisissez les dossiers sur votre ordinateur à synchroniser avec Google Drive, sauvegarder sur Google Photos, ou les deux

Accédez à Google Drive depuis votre ordinateur: Diffusez ou dupliquez des fichiers et des dossiers de Google Drive sur votre ordinateur

Utilisez plus d’un compte, sans avoir à changer: Connectez-vous et accédez aux fichiers de quatre comptes Google en même temps

Sur le dernier point, vous pourrez « vous connecter et accéder aux fichiers de quatre comptes Google en même temps » avec un gestionnaire dans le coin supérieur droit. Actuellement, vous devez essentiellement vous déconnecter chaque fois que vous souhaitez changer, mais cette nouvelle application permet à la sauvegarde de fonctionner simultanément.

Il existe l’option de « Stream files » où toutes les données sont stockées dans le cloud, et votre ordinateur sert de simple client, mais avec la possibilité de rendre les fichiers et les dossiers disponibles pour un accès hors ligne. La deuxième option de synchronisation “My Drive” consiste à “Miroir des fichiers”, où tout est stocké à la fois sur le cloud et sur l’ordinateur.

Les options de Google Photos incluent le choix entre l’économiseur de stockage et la qualité d’origine, tandis qu’il existe des cases à cocher pour les types de fichiers : captures d’écran téléchargées et télécharger des fichiers RAW.

La version 49.0.8.0 de cette nouvelle application Google Drive pour ordinateur n’est pas encore largement déployée. La société n’a pas encore détaillé la mise à jour dans le journal des modifications lors de la connexion à ce qu’un compte Workspace semble être requis pour l’activation. Les premières impressions sont plutôt positives dans la mesure où Google propose désormais une application complète pour les utilisateurs de Drive.

En termes de lancement prévu, Google a précédemment noté ce qui suit :

Nous annoncerons lorsque Drive pour ordinateur sera prêt pour les utilisateurs de Sauvegarde et synchronisation. Nous partagerons plus de détails plus tard cette année sur la façon dont les utilisateurs de Sauvegarde et synchronisation peuvent démarrer avec Drive pour ordinateur. Nous fournirons un préavis de trois mois aux administrateurs et aux utilisateurs finaux de Google Workspace avant la date limite de transition vers Drive pour ordinateur. La transition sera en libre-service pour les utilisateurs finaux.

Merci Antoine !

