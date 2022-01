Lancement de la nouvelle GeForce RTX 3050 de Nvidia à seulement 249 $

TL;DR

Le nouveau GPU Nvidia RTX 3050 est inférieur au 3060 de 80 $. Le GPU propose des jeux de lancer de rayons à 60 images par seconde en 1080p. Il sera mis en vente le 27 janvier 2022 – probablement avec une demande vertigineuse.

Nvidia aime s’assurer sa place sur le podium des GPU chaque fois que cela est possible. Maintenant, nous avons un premier aperçu des prochaines cartes graphiques lancées au CES 2022. Il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’avec une nouvelle offre économique dans la GeForce RTX 3050.

Voir également: AMD contre Nvidia

Nvidia GeForce RTX 3050 : L’essentiel à moins de 250$

La nouvelle Nvidia GeForce RTX 3050 suit l’exemple des options les plus premium avec l’architecture Ampere de Nvidia. Il propose des jeux de lancer de rayons à 60 images par seconde, même si vous devez vous limiter à 1080p. Le GPU d’entrée de gamme contient même 8 Go de mémoire GDDR6, et le prix est difficile à battre – il devrait être lancé à seulement 249 $.

Au-delà des bases, la GeForce RTX 3050 arbore des cœurs Tensor de troisième génération. Ces cœurs activent le DLSS (super échantillonnage d’apprentissage en profondeur) basé sur l’IA, qui vous offre une mise à l’échelle pour une augmentation rapide des graphismes.

Apprendre encore plus: Nvidia DLSS expliqué

Le lancement de la GeForce RTX 3050 intervient alors que Nvidia a annoncé que 75 % des utilisateurs sont toujours sur la plate-forme vieillissante GTX. Il devrait offrir aux utilisateurs un moyen abordable de remplacer leurs GTX 1650, 1050 et quelques autres cartes graphiques obsolètes.

La GeForce RTX 3050 devrait être lancée le 27 janvier 2022, bien que ce soit plus facile à dire qu’à faire. L’augmentation de la demande associée aux pénuries en cours pourrait entraîner une hausse des prix même si vous avez la chance de trouver un GPU en stock.

D’autres GPU Nvidia dévoilés

Nvidia a également annoncé les GPU GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti pour la dernière génération d’ordinateurs portables de jeu. Il se vante que le RTX 3080 Ti offre plus de performances qu’une machine Titan RTX de bureau. Le RTX 3080 Ti devrait être équipé de 16 Go de RAM, bien que tout ce que nous ayons appris sur le RTX 3070 Ti, c’est qu’il offre 1,7 fois les performances d’un GPU RTX 2070.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables GeForce RTX 3080 que vous pouvez obtenir

Vous pouvez vous attendre à ce que les ordinateurs portables avec le GPU RTX 3080 commencent à 2 499 $, tandis que les machines RTX 3070 Ti seront lancées à partir de 1 499 $.

Enfin, Nvidia a dévoilé son prochain « GPU BF », le GeForce RTX 3090 Ti. Il promet 24 Go de mémoire GDDR6X, mais il faudra attendre encore un peu pour le reste des détails.

commentaires