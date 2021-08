Lancement de la nouvelle torche Bitcoin avec Lightning Network ⋆ Crypto new media

in

Hier, un entrepreneur suisse Luca Ambrosini a lancé une initiative qui se transforme en une nouvelle “Torche Bitcoin”.

L’initiative a été lancée sur LinkedIn et vise à promouvoir l’utilisation du Lightning Network.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6828363190284386305/

Ambrosini a décidé d’envoyer 500 satoshi (0,000005 BTC) à quiconque télécharge BlueWallet, crée un portefeuille avec Lightning Network et crée un « reçu » pour recevoir 500 satoshi.

Envoyez simplement le reçu généré à Ambrosini et il enverra 500 satoshi à l’adresse LN indiquée sur la facture, qui sera reçue immédiatement.

Il explique la raison de cette initiative en disant :

“Je veux prouver à un ami que Bitcoin fonctionne également pour les micro-transactions”.

L’initiative a été immédiatement reprise par Lars Schlichting, qui a partagé le reçu qu’il a généré avec Ambrosini, ajoutant :

« Ce n’est pas une arnaque. Luca Ambrosini est un gars très intelligent connaissant le potentiel du #bitcoin et que chaque nouvelle personne qui l’adopte est un pas de plus vers un monde avec un système de paiement décentralisé, économique, rapide et écologique (oui, le bitcoin peut aider à économiser de l’énergie !) ».

À ce stade, Andrea Berruto a proposé d’en faire une nouvelle « torche Bitcoin », c’est-à-dire un passage de satoshi d’un utilisateur à un autre, en disant :

« Lars Schlichting, merci beaucoup. Bien sûr, fera l’affaire. Faisons avancer la #torche ! Effectivement, ça marche ! J’enverrai les sats à la première personne qui répondra à ce post avec son reçu éclair !

Précédentes « éditions » du Bitcoin Lightning Torch

Des initiatives comme celle-ci ont déjà eu lieu dans le passé, mais lorsque LN était encore peu utilisé, et il y avait encore peu de portefeuilles compatibles.

Désormais, LN est de plus en plus utilisé et de nombreux portefeuilles peuvent être utilisés avec. En fait, il n’est pas nécessaire d’utiliser le portefeuille proposé par Ambrosini, car il en existe plusieurs qui sont désormais compatibles avec LN.

Cette nouvelle initiative a le potentiel d’atteindre un public beaucoup plus large que les portefeuilles similaires dans le passé, et dans certaines parties du monde, les portefeuilles LN sont encore plus largement utilisés que les portefeuilles traditionnels qui enregistrent les transactions bitcoin sur la blockchain.

En janvier de l’année dernière, une initiative similaire a été déclenchée sur Twitter, impliquant quelques centaines de personnes. Le temps serait maintenant venu pour plusieurs milliers au lieu de quelques centaines.