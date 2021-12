Lancement de la première collection NFT de DistroKid – bien nommée « Sellouts »

Crédit photo : DistroKid

DistroKid sort sa première collection NFT en collaboration avec 9 999 artistes.

La collection bien nommée « Sellouts » rapportera de l’argent à chaque artiste indépendant lorsque le NFT sera acheté ou vendu. Chaque NFT représente la mascotte DistroKid, personnalisée avec plus de 300 traits. Les cheveux, l’expression, les lunettes, les vêtements et autres caractéristiques de chaque NFT sont uniques. Chaque mascotte DistroKid tient également la pochette de l’album d’un musicien participant.

La collection s’inspire de la collection Bored Ape Yacht Club NFT, qui est basée sur la blockchain Ethereum. Tout comme le BAYC, chaque DistroKid NFT aura une URL spéciale consacrée à ce NFT où les acheteurs peuvent écouter la musique de l’artiste. Chaque artiste a la possibilité d’écrire sur sa musique, ce qui la rend spéciale et d’offrir des avantages spéciaux aux propriétaires de NFT.

DistroKid s’associe à Nifty Gateway en tant que partenaire de marché NFT. La baisse a été mise en ligne le 15 décembre, les acheteurs se voyant attribuer une vente aléatoire NFT.

Les acheteurs ont appris aujourd’hui quel NFT ils ont obtenu. Chaque « Sellout » coûte 60 $ et les collectionneurs peuvent participer jusqu’à 20 fois. DistroKid a choisi Nifty Gateway comme partenaire car il accepte les paiements en crypto-monnaie (ETH) et en fiat (cartes de crédit). Plus de 13 000 personnes se sont inscrites pour participer au premier drop, donc les ventes de DistroKid… se sont vendues.

Plusieurs collectionneurs revendent maintenant leurs NFT pour aussi peu que 71 $. Depuis que la collection a fait ses débuts sur Nifty Gateway, le prix de vente moyen est de 83 $. Il y a 2 126 propriétaires uniques de DistroKid NFT, mais seulement 2,38 % de la collection est actuellement à vendre.

Qu’est-ce qu’une collection NFT ?

La collection DistroKid NFT est calquée sur le Bored Ape Yacht Club et son précurseur, Crypto Kitties. Chaque personnage NFT a des traits uniques qui ont un certain pourcentage de chances d’apparaître. Plus un NFT contient de caractéristiques rares, plus il est précieux pour les collectionneurs.

La valeur de ces NFT est presque entièrement dérivée de ce que quelqu’un paiera pour eux. Le plancher de référence est de 60 $, mais ne soyez pas surpris non plus de voir ces NFT se vendre pour des centaines de dollars en quelques mois.