Lancement de la Redmi Watch 2 avec écran AMOLED, suivi SpO2 et autonomie jusqu’à 12 jours : spécifications, prix, autres détails

Xiaomi a également lancé les séries d’entrée de gamme Redmi Buds 3 Lite et Redmi Note 11.

Xiaomi a lancé la Redmi Watch 2 en Chine. La Redmi Watch 2 apporte des améliorations importantes par rapport à la montre Redmi originale, lancée en Inde plus tôt cette année, notamment un écran AMOLED plus grand, un suivi de la saturation en oxygène du sang (SpO2), une autonomie de batterie jusqu’à 12 jours et plus encore. Xiaomi a également lancé les séries d’entrée de gamme Redmi Buds 3 Lite et Redmi Note 11 aux côtés de la Redmi Watch 2.

La Redmi Watch 2 sera disponible en Chine à partir du 11 novembre au prix de 399 CNY (environ Rs 4 700).

Redmi Watch 2 spécifications et fonctionnalités

La Redmi Watch 2 est dotée d’un écran AMOLED de 1,6 pouce, contre l’écran LCD TFT de 1,4 pouce de la Redmi Watch, avec une fonctionnalité toujours allumée. La montre peut être personnalisée avec 100 cadrans. Le corps est en plastique et se décline en trois couleurs : ivoire, noir et bleu. Il est certifié 5ATM. Les sangles sont échangeables par l’utilisateur avec Xiaomi offrant un choix d’options marron, olive et rose.

Il est livré avec GPS et GLONASS, ce qui signifie que vous pouvez laisser votre smartphone à la maison et que la Redmi Watch 2 peut conserver un journal de vos courses. En parlant de cela, il est livré avec 117 modes de fitness, dont 17 types d’entraînement professionnels. La montre dispose également de capteurs pour suivre la fréquence cardiaque et peut vous avertir en cas de fluctuations irrégulières. Le suivi du sommeil et la respiration guidée sont également disponibles. Un capteur SpO2 est également disponible, il manquait sur l’original.

Comme toute autre montre de fitness à son prix, la Redmi Watch 2 vous permettra d’afficher les notifications et de faire taire ou rejeter les appels. Il n’y a pas non plus de haut-parleur et de micro intégrés. NFC est disponible.

La Redmi Watch 2 est conçue pour offrir jusqu’à 12 jours d’utilisation avec une seule charge.

