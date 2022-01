Lancement de la Samsung Galaxy Tab A8 en Inde

La tablette économique apporte un écran LCD FHD + de 10,5 pouces, un SoC octa-core à 2 GHz associé à un maximum de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une énorme batterie de 7 040 mAh. Pour compléter, il y a un système de charge de 15W.

Une configuration à quatre haut-parleurs est également incluse, ce qui rend la Galaxy Tab A8 idéale pour les binge-watchers à petit budget. Il y a une prise casque 3,5 mm pour les amateurs de cordon et un combo caméra arrière/avant 8MP/5MP pour le travail de caméra d’urgence. La Tab A8 est également livrée avec One UI 3.1 basé sur Android 11, mais vous pouvez probablement vous attendre à une mise à niveau vers Android 12 plus tard dans l’année.

Samsung Galaxy Tab A8 : Prix et disponibilité

Alors combien coûte cette tablette ? Eh bien, le Samsung Galaxy Tab A8 sera disponible auprès des principaux détaillants et de la boutique en ligne de Samsung en Inde à partir du 17 janvier. Le prix commence à Rs 17 999 (~ 244 $), ce qui le rend légèrement moins cher que le Galaxy Tab A7 sortant. Les coloris proposés incluent le gris, l’or rose et l’argent.