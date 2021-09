Lancement de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne

TL;DR

Samsung vient d’annoncer la Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition. Cette version autonome de la montre intelligente comprend un placage au rhodium ainsi que des bracelets et des cadrans exclusifs. Il sera mis en vente le 29 septembre au prix élevé de 799,99 $.

La Galaxy Watch 4 Classic est déjà une montre connectée élégante, mais si vous vouliez lui donner un look vraiment unique ? C’est exactement ce que Samsung a fait avec la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition.

Le célèbre créateur de mode américain s’est déjà associé à Samsung sur des versions en édition limitée de certains de ses produits. Plus récemment, cela inclut le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Cependant, c’est la première fois que Thom Browne s’associe à Samsung pour créer une édition autonome de l’une des montres intelligentes de Samsung.

La nouvelle édition est disponible dans un modèle Bluetooth de 42 mm uniquement et a été plaquée du rare métal rhodium pour lui donner un look encore plus élégant. Notamment, la montre est livrée avec trois bracelets en cuir, caoutchouc et tissu, tous avec le look emblématique de Browe. La smartwatch elle-même est préchargée avec cinq cadrans conçus par Thom Browne. Comme vous pouvez le voir, même le câble de charge a été modifié avec le style artistique de Browne.

Tout ce design de mode haut de gamme a un coût. La Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition sera en vente sur le site Web de Samsung le 29 septembre pour un prix très élevé de 799,99 $. C’est plus du double du prix de la Galaxy Watch 4 Classic standard de 42 mm.

