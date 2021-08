Lancement de la série d’événements Power Rangers Universe en décembre ⋆ .

]]>]]>

Boom! Studios et Hasbro ont annoncé Univers Power Rangers, une nouvelle série d’événements limités qui promet de “se plonger dans les origines les plus profondes des Power Rangers, en explorant les secrets cachés de l’univers comme jamais auparavant!”

« Depuis le tout début de notre partenariat avec Hasbro pour donner vie aux Power Rangers sur la page de la bande dessinée, nous avons toujours su que nous voulions explorer les nombreuses équipes et mondes morphinominal du Univers Power Rangers», a déclaré Dafna Pleban, rédactrice en chef, BOOM! Ateliers. « Maintenant, grâce à l’incroyable succès de la série en cours et au soutien enthousiaste des fans et des lecteurs, nous réalisons ce rêve de plusieurs années en nous plongeant dans les histoires inédites que les fans réclament ! »

Quelle est la véritable origine du Phantom Ranger ? Et quel est son lien avec le Morphin Grid ? Depuis le moment où il est apparu pour la première fois il y a 24 ans, les fans se sont interrogés sur les origines du puissant et mystérieux Phantom Ranger et sur leur lien avec le plus grand univers des Power Rangers. Des questions qui n’ont jamais été répondues – jusqu’à présent – dans l’événement de la série qui change la donne qu’aucun fan de Power Rangers ne peut se permettre de manquer !

Power Rangers Universe #1 sera mis en vente en décembre 2021.

